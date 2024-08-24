Биржа

Кристьян Кург

25 августа 2024 в 9:16









Доходность в 700%: Самая быстрорастущая ракета Европы — норвежский производитель оружия

Противокорабельная ракета Naval Strike Missile производства норвежского промышленного концерна Kongsberg. Фото: Reuters/Scanpix

Норвежский промышленный концерн Kongsberg, который, среди прочего, поставляет ракеты для американских истребителей F35, за последние четыре года обогнал на фондовом рынке многие другие европейские компании.

С начала 2020 года Kongsberg принес инвесторам 700-процентную доходность. Это означает, что компания возглавила список акций в общеевропейском индексе Stoxx Europe 600 за этот период, пишет Kauppalehti.