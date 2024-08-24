Вкус биржи: Илон-чиновник?! Совсем уже?

Дональд Трамп сделал Илону предложение войти в свое правительство, а тот взял да и согласился. Это вообще как? Фото: REBECCA NOBLE, Ребекка Нобл / Getty Images / Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Рынки опять рвутся в космос. Ничего нового, в общем. Почему американские индексы опять трутся возле исторических максимумов? Ждут снижения ставки как манны небесной?

Банкиры в шоке: а долги за твиттер кто отдаст? Bloomberg выпустил статью, где рассказал, что якобы инвесторы в платформу X были обеспокоены возвратностью своих долгов и хотели их уже продать первому встречному. Почему все так недооценивают Илона Маска?

Илон-чиновник?! Совсем уже? Илон Маск принял предложение Дональда Трампа и сказал, что с удовольствием возглавил бы Department of Government Efficiency (DOGE). Вот хитрец!

Zoom на дне. Люди опять начали гулять? Хорошая ли эта бумага сегодня?

General Motors, ты-то куда? Знаменитый концерн сокращает 1000 человек. Но есть нюанс: нанимает еще больше.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».