    Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Говорят, Гугл хотят раздербанить? А за что? Или было бы за что, уже вообще бы уничтожили? Насколько правильно делить богатых и успешных? Или так рождается конкуренция?
    Инфляция выросла, но все хорошо. Это такой метод аутотреннинга? Или же рынок настолько в предвкушении сентябрьского повышения ставки, что пора расслабиться?
    Батончик из молочного шоколада! А теперь и чипсики! Зачем Mars покупает производителя Pringles?
    Медвежата как-то зашли на рынок. Насколько им там уютно?
    Кофеек заварился да не радует. Почему Starbucks нанял себе нового CEO?
    Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".

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Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Райво Хейн: давайте объявим Эстонию крупнейшим экспериментом
Представим себе, что мы объявим всю Эстонию крупнейшим экспериментом: «Эстония – международный безрисковый испытательный полигон». Пусть вес мир инвестирует сюда свои безумные идеи, которые не осмеливается опробовать в других местах, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Представим себе, что мы объявим всю Эстонию крупнейшим экспериментом: «Эстония – международный безрисковый испытательный полигон». Пусть вес мир инвестирует сюда свои безумные идеи, которые не осмеливается опробовать в других местах, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
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Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
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