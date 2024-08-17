Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Говорят, Гугл хотят раздербанить? А за что? Или было бы за что, уже вообще бы уничтожили? Насколько правильно делить богатых и успешных? Или так рождается конкуренция?

Инфляция выросла, но все хорошо. Это такой метод аутотреннинга? Или же рынок настолько в предвкушении сентябрьского повышения ставки, что пора расслабиться?

Батончик из молочного шоколада! А теперь и чипсики! Зачем Mars покупает производителя Pringles?

Медвежата как-то зашли на рынок. Насколько им там уютно?

Кофеек заварился да не радует. Почему Starbucks нанял себе нового CEO?

Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".