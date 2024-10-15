Назад 15.10.24, 16:21 Эксперты: продавать Nvidia стоит только в одном случае В сообществе инвесторов все чаще возникают вопросы о том, когда следует продавать акции Nvidia, ведь те достигли больших высот. Инвесторы же пока видят лишь возможности для покупки.

Эксперт по техническому анализу и трейдер Вайдо Веэк считает, что в будущем акции Nvidia могут достичь еще более высоких уровней. Foto: Raul Mee

В понедельник Nvidia завершила торговый день у своего исторического максимума на уровне 139,07 доллара (по данным Yahoo Finance, наивысший годовой уровень составил 140,76 доллара). В этом году акции принесли инвесторам 186% доходности, а за два года стоимость активов инвесторов Nvidia выросла на 1130%. Это вызывает вопросы – не стоит ли уже продавать акции, и если да, то когда?

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