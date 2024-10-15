Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%274,96
  • OMX Riga0,35%886,25
  • OMX Tallinn−0,54%1 744,72
  • OMX Vilnius−0,1%1 041,84
  • S&P 500−0,82%5 811,96
  • DOW 30−0,69%42 767,78
  • Nasdaq −1,19%18 282,42
  • FTSE 100−0,52%8 249,28
  • Nikkei 2250,77%39 910,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,63
  • OMX Baltic−0,15%274,96
  • OMX Riga0,35%886,25
  • OMX Tallinn−0,54%1 744,72
  • OMX Vilnius−0,1%1 041,84
  • S&P 500−0,82%5 811,96
  • DOW 30−0,69%42 767,78
  • Nasdaq −1,19%18 282,42
  • FTSE 100−0,52%8 249,28
  • Nikkei 2250,77%39 910,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,63
  • 15.10.24, 16:21

Эксперты: продавать Nvidia стоит только в одном случае

В сообществе инвесторов все чаще возникают вопросы о том, когда следует продавать акции Nvidia, ведь те достигли больших высот. Инвесторы же пока видят лишь возможности для покупки.
Эксперт по техническому анализу и трейдер Вайдо Веэк считает, что в будущем акции Nvidia могут достичь еще более высоких уровней.
  • Эксперт по техническому анализу и трейдер Вайдо Веэк считает, что в будущем акции Nvidia могут достичь еще более высоких уровней. Foto: Raul Mee
В понедельник Nvidia завершила торговый день у своего исторического максимума на уровне 139,07 доллара (по данным Yahoo Finance, наивысший годовой уровень составил 140,76 доллара). В этом году акции принесли инвесторам 186% доходности, а за два года стоимость активов инвесторов Nvidia выросла на 1130%. Это вызывает вопросы – не стоит ли уже продавать акции, и если да, то когда?

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.10.24, 14:26
Бесстрашный руководитель выставила мафию за дверь: оружием меня не напугать
2
Новости
  • 12.10.24, 15:30
Советник Европола: скоро мы не сможем отличить реальность от вымысла
3
ТОП
  • 13.10.24, 16:26
ТОП продавцов автомобилей: «Налог на автомобили бизнесу не способствует»
4
Новости
  • 13.10.24, 13:09
Жесткая борьба на рынке жилищного кредитования: банки предлагают все более низкие маржи
5
Интервью
  • 14.10.24, 06:00
Посол Эстонии в Кении и ЮАР: «Бизнес-идея Planet42 была правильной»
6
Новости
  • 13.10.24, 15:17
Популярная среди туристов лавандовая ферма в Хийумаа выставлена на продажу
Владелец: решение далось нелегко

Последние новости

Новости
  • 15.10.24, 17:21
ГРАФИК: в каком возрасте жители ЕС покидают родительский дом?
Новости
  • 15.10.24, 17:19
Министерство отложило внесение поправок в Закон о рекламе
Новости
  • 15.10.24, 17:13
Вероятный инвестор Nordica – миноритарный акционер airBaltic
Новости
  • 15.10.24, 17:01
Кризис отражается и на рынке недвижимости: двушки перестраиваются в трехкомнатные квартиры
Биржа
  • 15.10.24, 16:21
Эксперты: продавать Nvidia стоит только в одном случае
Mнения
  • 15.10.24, 16:06
Долгожданный Euribor ниже 3% может быть тревожным сигналом

Сейчас в фокусе

Безумная смелость и острый язык – эти качества характеризуют руководителя Samelin Лейду Кикка и по сей день.
Новости
  • 13.10.24, 14:26
Бесстрашный руководитель выставила мафию за дверь: оружием меня не напугать
Al Mare Auto поставляет на рынок автомобили Audi. На фото: руководитель компании Пеэтер Тийтсон.
ТОП
  • 13.10.24, 16:26
ТОП продавцов автомобилей: «Налог на автомобили бизнесу не способствует»
Африка вполне могла бы составить конкуренцию Испании в плане инвестиций в недвижимость, считает посол ЭР в двух африканских странах Даниэль Шер.
Интервью
  • 14.10.24, 06:00
Посол Эстонии в Кении и ЮАР: «Бизнес-идея Planet42 была правильной»
Если для Bigbank самым успешным месяцем в году с точки зрения жилищных кредитов был сентябрь, то летом рекорды устанавливал SEB.
Новости
  • 13.10.24, 13:09
Жесткая борьба на рынке жилищного кредитования: банки предлагают все более низкие маржи
Если вначале основными посетителями лавандовой фермы были местные жители, то сейчас среди клиентов стало много иностранцев.
Новости
  • 13.10.24, 15:17
Популярная среди туристов лавандовая ферма в Хийумаа выставлена на продажу
Владелец: решение далось нелегко
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.10.24, 14:32
Норвегия вводит временный пограничный контроль со странами Шенгенской зоны
Рик Фергюсон недавно выступил на конференции по киберзащите, организованной Neverhack Estonia в Таллинне.
Новости
  • 12.10.24, 15:30
Советник Европола: скоро мы не сможем отличить реальность от вымысла
В облачных сервисах Telia предприятия разместили миллион гигабайт данных
  • ST
Content Marketing
  • 09.10.24, 10:56
В облачных сервисах Telia предприятия разместили миллион гигабайт данных

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024