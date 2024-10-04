Назад 04.10.24, 15:27 Nvidia потеряла лидерство в индексе S&P 500 Среди 500 акций индекса S&P 500 в прошлом году наилучшие результаты показал чиповый гигант Nvidia, акции которого в этом году выросли примерно на 150%. Однако теперь компании пришлось уступить место лидера.

Иллюстративное фото. Foto: picture alliance/Scanpix

Электроэнергетическая компания Vistra обошла Nvidia в прошлом месяце, когда ее акции подскочили примерно на 70%.

Успех Vistra во многом связан с текущим бумом в области полупроводников, так как дата-центры, использующие технологии искусственного интеллекта, требуют огромного количества энергии. Vistra производит электроэнергию из природного газа, ядерной энергии и солнечной энергии, а также управляет аккумуляторными хранилищами.

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