На Балтийской бирже чаще всего торговали акциями LHV

Наступившая неделя сосредоточена в основном на Таллиннской бирже и банковском секторе, но ожидаются и финансовые результаты из сектора туризма и энергетики, а также будут обнародованы очередные макроэкономические показатели.
Сфера предприятия, IPO которого началось неделю назад, на первый взгляд может показаться несколько узкой, но при ближайшем рассмотрении открывается большая картина. У компании также есть амбициозные планы по расширению деятельности в балтийских странах. Это побудило меня погадать на кофейной гуще.
Одна из паршивых овец в моем портфеле, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, начала сокращать свое отставание от других акций на фоне отличных квартальных результатов и положительных результатов испытаний нового лекарства.