На Балтийской бирже чаще всего торговали акциями LHV

Сфера предприятия, IPO которого началось неделю назад, на первый взгляд может показаться несколько узкой, но при ближайшем рассмотрении открывается большая картина. У компании также есть амбициозные планы по расширению деятельности в балтийских странах. Это побудило меня погадать на кофейной гуще.