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  • 04.12.24, 15:15

Предложите кандидата на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»

Шестой год подряд мы выбираем «Инвестора года» и «Инвестиционный поступок года».
В январе этого года Марко Ооло (четвертый слева) был назван инвестором года, а подкаст Rahareede – инвестиционным событием года. На премию «Инвестор года» также претендовали Райво Хейн и Кристьян Лийвамяги, а в номинации «Инвестиционный поступок года» – OTR jutud и выпуск облигаций LHV Group с купоном 10,5%.
  • В январе этого года Марко Ооло (четвертый слева) был назван инвестором года, а подкаст Rahareede – инвестиционным событием года. На премию «Инвестор года» также претендовали Райво Хейн и Кристьян Лийвамяги, а в номинации «Инвестиционный поступок года» – OTR jutud и выпуск облигаций LHV Group с купоном 10,5%. Foto: Raul Mee
Цель конкурса остается прежней: с вашей помощью мы определим самого выдающегося в инвестиционной культуре популяризатора инвестирования в Эстонии за прошедший год.
Награда «Инвестиционный поступок года» присуждается инициативе, которая за год создала наибольшую ценность для частных инвесторов Эстонии.
В течение многих лет премия была мотивирована, с одной стороны, озабоченностью инвестиционной активностью в Эстонии, а с другой – признанием вклада лидеров нашего инвестиционного сообщества. В значительной степени именно благодаря нашему очень активному инвестиционному сообществу в последние годы наблюдается рост интереса к инвестированию. Никогда еще не было такого количества качественной и легкодоступной информации о возможностях и рисках инвестирования.
«Инвестор года»:
2020 – Тыну Пекк
2021 – Кристи Сааре
2022 – Кристьян Лийвамяги
2023 – Катри Теллер
2024 – Марко Ооло
«Инвестиционный поступок года»:
2020 – Решение Swedbank первым в Эстонии отменить комиссии за торговлю акциями на Балтийском фондовом рынке в интернет-банке и отменить комиссию за содержание портфеля для частных лиц, владеющих ценными бумагами на сумму до 30 000 евро.
2021 – Создание зеленых фондов LHV во второй и третьей пенсионных ступенях.
2022 – Инвестиционный фестиваль
2023 – Клубы по финансовой грамотности для учителей
2024 – Подкаст Rahareede
Специальные награды:
2020 – Приз зрительских симпатий: Rahakratt
2022 – Премия за дело всей жизни «Raha-Jaak»: Яак Роосааре
2022 – Премия за дело всей жизни: Сеппо Саарио
Однако я уже много лет жаловался на то, что, несмотря на взрыв инвестиционного интереса, мы как нация не дотягиваем до среднего уровня еврозоны по уровню владения акциями. Но теперь уже нет!
В прошлом году я писал, что по состоянию на июль прошлого года инвестиционная активность эстонцев, согласно опросу Евробарометра, была точно на уровне средней по еврозоне. Это означает, что 24% респондентов владеют акциями, облигациями или фондами.
– С 2020 года Äripäev в сотрудничестве с Nasdaq Tallinn присуждает звание «Инвестор года».
– Одним из ключевых критериев отбора являются результаты опроса читателей Äripäev и ДВ. Помимо редакций и представителей Nasdaq Tallinn, в состав жюри входят инвестор Тоомас и победители прошлогодних премий «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года».
– У всех читателей есть возможность выдвинуть кандидатов. Их можно прислать вместе с обоснованием на электронный адрес инвестора Тоомаса [email protected] или заполнить онлайн-анкету, доступную здесь.
– Все респонденты будут участвовать в розыгрыше книги Ника Маджиулли «Просто продолжайте покупать» - полезного руководства для тех, кто хочет преодолеть мифы и ошибки мира личных финансов и по-настоящему приумножить свое богатство.
– Номинанты и финалисты будут объявлены в январе 2025 года. Награды будут вручены на конференции инвестора Тоомаса 18 января.
За год ситуация изменилась: согласно майскому опросу SEB, 51% эстонцев инвестируют. Наиболее популярными инвестициями являются акции и индексные фонды третьей ступени. Однако инвестиции в недвижимость сократились на 3% по сравнению с прошлым годом.
Однако, несмотря на все это, по-прежнему необходимо, чтобы люди делились информацией и обучали инвестированию. В конце концов, именно таким образом мы и достигли такого высокого уровня, как сейчас.
Давайте вместе поблагодарим тех, кто внес в этой свой вклад:
Kes väärib aasta investori tiitlit? https://docs.google.com

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