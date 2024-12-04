Назад 04.12.24, 15:15 Предложите кандидата на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года» Шестой год подряд мы выбираем «Инвестора года» и «Инвестиционный поступок года».

В январе этого года Марко Ооло (четвертый слева) был назван инвестором года, а подкаст Rahareede – инвестиционным событием года. На премию «Инвестор года» также претендовали Райво Хейн и Кристьян Лийвамяги, а в номинации «Инвестиционный поступок года» – OTR jutud и выпуск облигаций LHV Group с купоном 10,5%. Foto: Raul Mee

Цель конкурса остается прежней: с вашей помощью мы определим самого выдающегося в инвестиционной культуре популяризатора инвестирования в Эстонии за прошедший год.

Награда «Инвестиционный поступок года» присуждается инициативе, которая за год создала наибольшую ценность для частных инвесторов Эстонии.

В течение многих лет премия была мотивирована, с одной стороны, озабоченностью инвестиционной активностью в Эстонии, а с другой – признанием вклада лидеров нашего инвестиционного сообщества. В значительной степени именно благодаря нашему очень активному инвестиционному сообществу в последние годы наблюдается рост интереса к инвестированию. Никогда еще не было такого количества качественной и легкодоступной информации о возможностях и рисках инвестирования.

«Инвестор года»: 2020 – Тыну Пекк 2021 – Кристи Сааре 2022 – Кристьян Лийвамяги 2023 – Катри Теллер 2024 – Марко Ооло «Инвестиционный поступок года»: 2020 – Решение Swedbank первым в Эстонии отменить комиссии за торговлю акциями на Балтийском фондовом рынке в интернет-банке и отменить комиссию за содержание портфеля для частных лиц, владеющих ценными бумагами на сумму до 30 000 евро. 2021 – Создание зеленых фондов LHV во второй и третьей пенсионных ступенях. 2022 – Инвестиционный фестиваль 2023 – Клубы по финансовой грамотности для учителей 2024 – Подкаст Rahareede Специальные награды: 2020 – Приз зрительских симпатий: Rahakratt 2022 – Премия за дело всей жизни «Raha-Jaak»: Яак Роосааре 2022 – Премия за дело всей жизни: Сеппо Саарио

Однако я уже много лет жаловался на то, что, несмотря на взрыв инвестиционного интереса, мы как нация не дотягиваем до среднего уровня еврозоны по уровню владения акциями. Но теперь уже нет!

В прошлом году я писал, что по состоянию на июль прошлого года инвестиционная активность эстонцев, согласно опросу Евробарометра, была точно на уровне средней по еврозоне. Это означает, что 24% респондентов владеют акциями, облигациями или фондами.

– С 2020 года Äripäev в сотрудничестве с Nasdaq Tallinn присуждает звание «Инвестор года». – Одним из ключевых критериев отбора являются результаты опроса читателей Äripäev и ДВ. Помимо редакций и представителей Nasdaq Tallinn, в состав жюри входят инвестор Тоомас и победители прошлогодних премий «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года». – У всех читателей есть возможность выдвинуть кандидатов. Их можно прислать вместе с обоснованием на электронный адрес инвестора Тоомаса [email protected] или заполнить онлайн-анкету, доступную здесь. – Все респонденты будут участвовать в розыгрыше книги Ника Маджиулли «Просто продолжайте покупать» - полезного руководства для тех, кто хочет преодолеть мифы и ошибки мира личных финансов и по-настоящему приумножить свое богатство. – Номинанты и финалисты будут объявлены в январе 2025 года. Награды будут вручены на конференции инвестора Тоомаса 18 января.

За год ситуация изменилась: согласно майскому опросу SEB, 51% эстонцев инвестируют. Наиболее популярными инвестициями являются акции и индексные фонды третьей ступени. Однако инвестиции в недвижимость сократились на 3% по сравнению с прошлым годом.

Однако, несмотря на все это, по-прежнему необходимо, чтобы люди делились информацией и обучали инвестированию. В конце концов, именно таким образом мы и достигли такого высокого уровня, как сейчас.

Давайте вместе поблагодарим тех, кто внес в этой свой вклад: