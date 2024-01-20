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Яна Сааркоппель

20 января 2024 в 11:52









Назван инвестор года

Инвестором года был признан Марко Ооло. Фото: Raul Mee

Сегодня на конференции Инвестора Тоомаса был назван инвестор года. Этого звания был удостоен Марко Ооло. Инвестиционным поступком года был признан подкаст Rahareede.

Марко Ооло, удостоившийся звания инвестора года, является одним из основателей Investeerimisklubi, InvesteerimisFestival, OTR Juttude, а также партнером венчурного фонда Superangel.