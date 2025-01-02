Вкус биржи: что может вырасти и упасть в 2025 году?

А вот уже и первый выпуск 2025 года! И мы пытаемся обозреть весь рынок. Сразу, заранее. А чего ждать?
Вот и он, свой, родной – наступил наш четвертной! Скоро произойдет знаменательное событие: минует четверть 21 века! Но это произойдет только через год. А с чем мы встречаем год 2025-й?
Быть может, с ростом рынков? Но S&P 500 уже рос на 20% два года подряд! Когда такое было? Может, пора и честь знать?
Что там Дональд Трамп? Наведет на рынки непредсказуемость и хаос?
Как реагировать на то, что семь аналитиков, опрошенных CNBC, предсказывают УДВОЕНИЕ БИТКОИНА? Да-да, они прогнозируют, что за этот год биточек достигнет цены 200 тысяч долларов за штуку! Почему все эти школьники неправы?
Почему какао и апельсиновый сок улетели в космос?
Почему растет доллар? Ведь ФРС снижает ставку.
Почему подорожало золото? Ведь растет доллар.
Как дела у commodities? Что там с индексом волатильности? Как дела на европейских рынках?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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