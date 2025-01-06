Деловые ведомости
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  • 06.01.25, 09:06

Итоги года для пенсионных накоплений: какой банк и фонд принесли наилучший результат

Прошедший год принес почти всем пенсионным фондам впечатляющую доходность, однако в вопросах будущего управляющие фондов занимают выжидательную позицию.
Будущие пенсионеры могут порадоваться.
  • Будущие пенсионеры могут порадоваться. Foto: Liis Treimann
Прошлый год стал успешным для пенсионных фондов благодаря буму искусственного интеллекта и росту американских акций, что обеспечило высокую доходность для вкладчиков. Совокупный объем фондов вырос более чем на миллиард евро, увеличившись на 21,73%.

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