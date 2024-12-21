Топ-менеджер: каждый месяц я заставляю себя инвестировать в S&P 500
Яанус Аал, который осенью возглавил компанию Salvest, является не только топ-менеджером, но и активным инвестором. В его портфеле есть акции Балтийской и Шведской бирж, индексный фонд S&P 500, а также несколько арендных квартир в Тарту.
Управляющий фондом пытается уклониться от ответственности
На форумах инвесторы иронизируют, что название фонда LHV Roheline (Зеленый) следует заменить на LHV Punane (Красный), так как, несмотря на год бычьего рынка, этот фонд продолжает терять деньги. Управляющий портфелем зеленых фондов LHV прокомментировал Äripäev ситуацию и перспективы на будущее.
В Эстонии недвижимость многие годы была одним из излюбленных активов в портфеле инвесторов. На то было и остается немало объективных и не очень причин, которые привлекали большое число начинающих инвесторов на этот рынок. Но всегда возникает вопрос – насколько доходность актива оправдывает его риски, и главное – насколько начинающий инвестор в принципе понимает, с какими рисками он может иметь дело.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.