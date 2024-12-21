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  • 23.12.24, 11:01

Топ-менеджер: каждый месяц я заставляю себя инвестировать в S&P 500

Яанус Аал, который осенью возглавил компанию Salvest, является не только топ-менеджером, но и активным инвестором. В его портфеле есть акции Балтийской и Шведской бирж, индексный фонд S&P 500, а также несколько арендных квартир в Тарту.
Руководитель Salvest Яанус Аал работал топ-менеджером, например, в Enics Eesti и Viljandi Uks ja Aken.
  • Руководитель Salvest Яанус Аал работал топ-менеджером, например, в Enics Eesti и Viljandi Uks ja Aken. Foto: Salvest
Инвестиционный путь Аала начался в 2010 году, когда Балтийская биржа находилась на дне. «Я покупал на дне, это были первые победы, – рассказал он. – С тех пор портфель рос небольшими шагами».

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