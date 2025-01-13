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  • 13.01.25, 10:38

Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Европы продал весь свой пакет акций Tesla стоимостью 571 миллион евро. Причиной стало рекордное вознаграждение Илона Маска.
Илон Маск.
  • Илон Маск. Foto: AP/Scanpix
«У нас были проблемы с пакетом вознаграждений Маска», – заявил представитель нидерландского пенсионного фонда Stichting Pensioenfonds ABP в интервью Bloomberg. Кроме того, фонд учитывал расходы, доходность и требования ответственного инвестирования. Еще одной причиной отказа от акций Tesla стали неудовлетворительные условия труда в компании.
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