Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

В феврале этого года я решил подвести черту под своими инвестициями в Tesla и заменить акции в своем портфеле другими. Теперь я могу вздохнуть с облегчением, поскольку, похоже, личный проект Илона Маска соцсеть X (бывший Twitter) угрожает одному из членов великолепной семерки.