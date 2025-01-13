Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Европы продал весь свой пакет акций Tesla стоимостью 571 миллион евро. Причиной стало рекордное вознаграждение Илона Маска.
- Илон Маск. Foto: AP/Scanpix
«У нас были проблемы с пакетом вознаграждений Маска», – заявил представитель нидерландского пенсионного фонда Stichting Pensioenfonds ABP в интервью Bloomberg. Кроме того, фонд учитывал расходы, доходность и требования ответственного инвестирования. Еще одной причиной отказа от акций Tesla стали неудовлетворительные условия труда в компании.
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