Акционеры Tesla недовольны решением суда по зарплате Илона Маска
Суд американского штата Дэлавер вновь признал чрезмерным назначенное Tesla вознаграждение для Илона Маска в размере 56 млрд долларов. В самой компании настаивают, что решение о выплатах должны принимать акционеры, а не государство.
Иск против компании подал также акционер Tesla Ричард Торнетта, пишет DW. Он настаивал в суде, что установленные для Маска еще в 2018 году цели были легко достижимы, и для их реализации даже не требовалось, чтобы Маск полностью посвятил свое время работе в Tesla. Судья Кэтлин Маккормик в понедельник, 2 декабря, согласилась с Торнеттом, что Маск не имеет права на эти деньги несмотря на то, что в июне акционеры Tesla уже во второй раз проголосовали за этот пакет.
Судья назвала выплату «невообразимой суммой». Также она отказала трем юридическим фирмам, представлявшим Tesla в рамках процесса, в присуждении вознаграждения в размере семи миллиардов долларов. Судья постановила, что гонорар адвокатам в размере 345 млн долларов должна выплатить Tesla.
В фирме решение суда раскритиковали. Сам Маск написал в своем микроблоге на платформе Х, что голоса компании должны контролировать акционеры, а не судьи. Tesla выпустила заявление на X, в котором написала: «Решение ошибочно, и мы подадим апелляцию».
Акционеры Tesla проголосовали за выплату рекордного компенсационного пакета основателю и генеральному директору компании Илону Маску в размере 56 млрд долларов, а также одобрили перенос штаб-квартиры Tesla из штата Дэлавэр в Техас, передает Русская служба Би-би-си.
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