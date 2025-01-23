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  • 23.01.25, 12:59

Euribor, рынок недвижимости и война ‒ практические рекомендации экспертов

«Я три года назад купил дом на Сааремаа и совсем не жалею», – привел пример из личной жизни эксперт по безопасности Райнер Сакс в ходе дискуссии на конференции Инвестора Тоомаса, где обсуждалась взаимосвязь между войной, Euribor и недвижимостью.
Слева направо: журналист Äripäev Индрек Лепик, исполнительный директор EfTEN Capital Кристьян Тамла, исполнительный директор Liven Андеро Лаур, руководитель Bigbank Eesti и инвестор Йонна Пехтер, а также эксперт по безопасности Райнер Сакс.
  • Слева направо: журналист Äripäev Индрек Лепик, исполнительный директор EfTEN Capital Кристьян Тамла, исполнительный директор Liven Андеро Лаур, руководитель Bigbank Eesti и инвестор Йонна Пехтер, а также эксперт по безопасности Райнер Сакс. Foto: Raul Mee
Руководитель Bigbank Eesti и инвестор Йонна Пехтер отметила, что с наибольшей вероятностью Euribor в этом году все же снизится, вопрос лишь в том, с какой скоростью. Она сказала, что изменения процентной ставки связаны с инфляционными показателями за январь-февраль, и сослалась на сообщение Европейского центрального банка, который предполагает до четырех снижений ставки в этом году. В то же время она подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть прежде всего от инфляции: «Если инфляция в первые месяцы года останется около 2%, то Euribor может опуститься до уровня 2% или немного ниже к лету. Однако если рост цен сохранится на уровне 2,7-2,8%, снижение Euribor будет более медленным».
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