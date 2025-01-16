Деловые ведомости
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  • 16.01.25, 14:44

«Слежу за Euribor как за выигрышными номерами бинго». Снижение ставок экономит миллионы для биржевых компаний

Европейский центральный банк уже более полугода движется по направлению снижения процентных ставок, продолжение того же вектора обещает биржевым компаниям экономию в миллионы евро по сравнению с текущей ситуацией.
Инвестор и преподаватель Пааво Сиймaнн, анализировавший влияние снижения процентных ставок на биржевые компании, видит выгоду также и для Enefit Green, но не такую значительную, как, например, для Infortar.
  • Инвестор и преподаватель Пааво Сиймaнн, анализировавший влияние снижения процентных ставок на биржевые компании, видит выгоду также и для Enefit Green, но не такую значительную, как, например, для Infortar. Foto: Liis Treimann
Äripäev обсудила влияние ставок с финансовыми директорами биржевых компаний и аналитиком Пааво Сиймaнном, чтобы выяснить, чего ожидать, и какие компании могут выиграть больше всего.
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