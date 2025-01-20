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  • 20.01.25, 17:11

Покупка торгового центра Kristiine принесла фонду EfTEN рекордную прибыль

Приобретение торгового центра Kristiine по выгодной цене принесло фонду EfTEN United Property Fund лучший результат за три года его существования.
Торговый центр Kristiine.
  • Торговый центр Kristiine. Foto: Liis Treimann
Согласно предварительным данным, в прошлом году фонд заработал 1,62 млн евро прибыли. Причем в декабре, когда ежегодно переоцениваются активы фонда, прибыль составила 816 00 евро – это лучший месячный результат за всю историю фонда.
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