Покупка торгового центра Kristiine принесла фонду EfTEN рекордную прибыль

«Инвестор года» по версии Äripäev Лев Долгачев получил задание вложить деньги прямо со сцены конференции Инвестора Тоомаса. Изначально он планировал инвестировать в индекс Nasdaq 100, но этот план осуществлен не был. «Подумал, что все слишком дорого, чтобы что-то покупать», – отметил Долгачев.