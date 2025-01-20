Покупка торгового центра Kristiine принесла фонду EfTEN рекордную прибыль

Приобретение торгового центра Kristiine по выгодной цене принесло фонду EfTEN United Property Fund лучший результат за три года его существования.
- Торговый центр Kristiine. Foto: Liis Treimann
Согласно предварительным данным, в прошлом году фонд заработал 1,62 млн евро прибыли. Причем в декабре, когда ежегодно переоцениваются активы фонда, прибыль составила 816 00 евро – это лучший месячный результат за всю историю фонда.
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