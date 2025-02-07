ТОП инсайдеров: «Происходящее на балтийском рынке – лишь отголоски мировых процессов»

Состав первой пятёрки в ТОПе инсайдеров компаний, котирующихся на Таллинской бирже, за год остался неизменным, однако участники поменялись местами, а стоимость их активов претерпела значительные изменения.
- Слева направо: Райн Лыхмус, Калев Ярвелилль, Андрес Вийземанн, Энн Пант и Айн Ханшмидт неизменно остаются в первой пятёрке рейтинга инсайдеров.
Долгие годы возглавлявший ТОП инсайдеров, т.е. лиц, тесно связанных с биржевыми компаниями, крупнейший акционер LHV Райн Лыхмус в этом году уступил лидерство и опустился на третье место. Его место занял крупнейший акционер и председатель совета директоров инвестиционной компании Infortar Энн Пант. В его портфеле около 330 миллионов евро, три четверти из которых приходится на Infortar, а оставшаяся часть – на Tallink Grupp. Таким образом, он с большим отрывом ушёл вперёд, увеличив свой портфель за год на 65%. Год назад стоимость его активов составляла 215 миллионов евро.
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