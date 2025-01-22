ТОП компаний по переработке отходов: критика реформы не утихает

Под Нарвой, рядом с Балтийской электростанцией появится завод по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Через три года при поддержке TalTech и Фонда справедливого перехода должна быть запущена пилотная пиролизная установка, после нее – полномасштабная.