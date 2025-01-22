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  • 24.01.25, 14:37

ТОП компаний по переработке отходов: критика реформы не утихает

Удивительно, но в верхних строчках ТОПа компаний по переработке отходов лидируют не известные компании, а скорее малые компании. При этом к реформе утилизации отходов все относятся критически.
Линия сортировки упаковок Ragn-Sells в Таллинне. Предприятию не удалось попасть в тройку лидеров ТОПа компаний по переработке отходов.
  • Линия сортировки упаковок Ragn-Sells в Таллинне. Предприятию не удалось попасть в тройку лидеров ТОПа компаний по переработке отходов. Foto: Andras Kralla
Обращение с отходами делится на два вида: обработка бытовых и металлических отходов. В ТОПе представлены обе категории, и в первой десятке они распределяются почти поровну, хотя занимающихся бытовыми отходами компаний численно больше, пишет портал kestlikkusuudised.ee.
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