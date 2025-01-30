ТОП 1000 инвесторов: на трон взошел новый победитель

Äripäev составил рейтинг тысячи крупнейших инвесторов Таллиннской биржи и подсчитал портфели крупных инвесторов на конец прошлого года. Несмотря на то что местная биржа снизилась на 2% за год, портфели инвесторов из первой сотни значительно выросли.
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Таллиннская биржа находится в стагнации уже два года. За это время не произошло никаких значительных событий, что сильно отразилось на эстонских патриотически настроенных инвесторах, заявил инвестор, ученый и преподаватель Тынн Талпсепп.
Заголовки новостей создают впечатление, что нью-йоркские фондовые индексы в прошлом году утерли всем нос и продолжат это делать и в этом. Однако это не так: в остальном мире можно найти равные или даже лучшие показатели доходности как в прошлом, так и в этом году.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.