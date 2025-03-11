Европейские биржи игнорируют крах американских рынков

Европейские фондовые рынки открылись во вторник в зеленой зоне, фьючерсы также предсказывают рост. Volkswagen опубликовал результаты и снизил дивиденды.
- Председатель совета директоров Volkswagen AG и Porsche AG Оливер Блюме выступил на ежегодной пресс-конференции Volkswagen Group в Вольфсбурге, Германия.
Европейские рынки начали торговый день с роста, в начале дня подъем составил около 0,6%. Фьючерсы на Euro Stoxx 50 и Stoxx 600 выросли в предторговую сессию на 0,6% и 0,4% соответственно, хотя настроения инвесторов остаются тревожными из-за возможного экономического спада в США.
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