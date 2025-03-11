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  • 11.03.25, 07:59

Рынки продолжают падение

Тарифы и неопределенное будущее экономики продолжают оказывать давление на мировые рынки.
Рынки продолжают падение
  • Foto: Pixabay
Китайские, японские и австралийские фондовые рынки падают вслед за рынком США. Японский индекс Topix и ориентированный на экспортеров индекс Nikkei 225 упали во вторник на 1,9% и 1,6% соответственно. Южнокорейский Kospi – на 1,3%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,8%.
Китайские и гонконгские акции резко упали на ранних торгах, но к середине дня сократили потери. Индекс CSI 300 снизился на 0,7%, а гонконгский индекс Hang Seng – на 0,5%.
В понедельник американский Nasdaq Composite упал на 4%, что стало худшим днем для индекса за последние два с половиной года, индекс S&P 500 2 на 2,7%, а Dow Jones – на 2,1%.
С начала года все три индекса демонстрируют падение на 9,4%, 4,3% и 2,1% соответственно.
Причина падения заключается в опасениях по поводу экономических последствий глобальной торговой войны, развязанной Трампом. Это также привело к смене общего нарратива об исключительности Соединенных Штатов, где рынки два последних года демонстрировали быстрый рост.
В Азии падение возглавили технологические и промышленные компании: тайваньские контрактные производители TSMC и Foxconn упали на 2,5%. Корейский производитель микросхем памяти SK Hynix отступил на 0,8%, а японский производитель оборудования для производства микросхем Disco упал на 1,5%.
На фоне экономической неопределенности нефть марки Brent пробила отметку в 70 долларов за баррель, достигнув уровня, на котором она последний раз торговалась в 2021 году.
Гособлигации США остаются привлекательным активом для инвесторов: доходность двухлетних и десятилетних облигаций упала на 0,04 и 0,08 процентных пункта соответственно.
Доллар США снизился на 0,1 процента по отношению к корзине шести торговых партнеров и упал на 4,6% с начала года.
Золото продолжает колебаться на отметке 1900 долларов за унцию.
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