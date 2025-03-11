Назад 12.03.25, 11:13 Топ-инвесторы меняют стратегию: дно рынка еще не достигнуто Инвестор Лев Долгачев изменил свою инвестиционную стратегию пару недель назад, после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

По мнению инвестора Кристьяна Лийвамяги, текущее падение не является чем-то, о чем стоит излишне беспокоиться. В то же время в последние полтора года он сам продавал американские акции и сделал ставку на Европу и Балтию. Foto: Raul Mee

Он считает, что Европе в любом случае потребуется больше продукции и услуг оборонной промышленности. «И не только Европе – даже если Трамп говорит о сокращении оборонных расходов, американские оборонные компании все же продают в Европу», – пояснил Долгачев. Поэтому в последнее время он решил инвестировать в фонды, отслеживающие индекс оборонной промышленности, и в ближайшее время планирует еще больше увеличить свою позицию в них.