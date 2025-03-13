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  • 14.03.25, 10:24

Цена золота достигла нового рекорда

Обострение торговой войны привело к новой рекордной стоимости золота. Это, в свою очередь, побудило аналитиков повысить прогнозы стоимости драгоценного металла.
Недавние тарифные угрозы президента США Дональда Трампа заставляют аналитиков полагать, что стоимость золота поднимется еще выше.
  • Недавние тарифные угрозы президента США Дональда Трампа заставляют аналитиков полагать, что стоимость золота поднимется еще выше. Foto: AFP/Scanpix
В четверг цена золота достигла 2985,25 доллара за унцию. Росту способствовали усугубление торговой войны и свежий показатель инфляции в США – он вызвал сомнения в том, насколько Федеральная резервная система будет готова снижать процентные ставки в этом году.
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