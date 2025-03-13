Цена золота достигла нового рекорда

Недавние тарифные угрозы президента США Дональда Трампа заставляют аналитиков полагать, что стоимость золота поднимется еще выше. Foto: AFP/Scanpix
В четверг цена золота достигла 2985,25 доллара за унцию. Росту способствовали усугубление торговой войны и свежий показатель инфляции в США – он вызвал сомнения в том, насколько Федеральная резервная система будет готова снижать процентные ставки в этом году.
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