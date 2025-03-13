Цена золота достигла нового рекорда

Все мировые лидеры пытаются предложить Трампу что-то, что его заинтересует, чтобы получить от него то, что им нужно. Зеленский предлагает богатые природные ресурсы Украины. И Трамп действительно заинтересован, пишет обозреватель Райво Варе в 43-й записи своего военного блога.