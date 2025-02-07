Назад 07.02.25, 06:00 Торговая война 2.0: как реагирует рынок и что с этим делать После первого пробного камня с тарифами, который запустил на этой неделе президент США Дональд Трамп, по рынку пошли круги. Они хорошо обозначили ожидания и рыночные проекции на случай ужесточения торговой войны.

Дональд Трамп – как темная лошадка для рынка. С одной стороны, президент обозначил свои цели, с другой – остается неизвестным, что будет реализовано, а что так и останется словами. Foto: Pixabay

На этой неделе Трамп напомнил, что в период его правления скучно никогда не бывает. Сначала президент сообщил о введении тарифов на импорт товаров из Китая, Мексики и Канады, но через день в отношении двух последних стран он отодвинул срок на месяц.

Рынок не мог на это не отреагировать. И теперь по первым реакциям можно делать первые выводы, к чему стоит готовиться.

Акции

Рынок акций на этой неделе повел себя вполне ожидаемо. Компании, которые сильно зависят от экспорта, просели, тогда как те, что сосредоточены на внутреннем рынке, скорее укрепились.

Автопромышленность и потребительские товары по обе стороны Атлантики стали первыми жертвами. Например, американские General Motors и Ford, как и европейские Volkswagen и BMW, в понедельник себя чувствовали не очень. Собственно, как и американские Gap или европейский Adidas.

Защитные акции, ориентированные на внутренний рынок, такие как, например, Walmart, Costco и Kroger встретили новости о потенциальных тарифах скорее позитивно. Как и ряд американских компаний, которые занимаются рафинированием нефти или владеют трубопроводом, поскольку они могут выиграть, если будут введены тарифы на импорт канадской нефти.

Но если поведение акций определенных секторов можно логически объяснить потенциальным влиянием новой политики на их бизнес, то в целом реакция рынка на введение тарифов была скорее спокойной: индексы просели менее чем на 2%, отыграв впоследствии значительную часть обратно.

Эксперты теряются в догадках, почему рынок акций воспринял начало новой торговой войны спокойно. Два самых распространенных предположения можно сформулировать так - ничего страшного еще не произошло, да и, возможно, не произойдет. На нынешнем рынке, в целом бычьем, игроки боятся упустить возможность, поэтому любые просадки быстро окупаются. С другой стороны, грозный Трамп не раз оставался таковым лишь на словах, и в понедельник это отчасти вновь подтвердилось, когда введение тарифов было частично перенесено на месяц.

Читать еще 12.03.24, 15:41 Чтобы выбрать хорошую акцию, нужно ответить всего на два вопроса Очевидно, что инвесторы на рынке акций ждут конкретных решений и действий со стороны нынешней администрации США, прежде чем начать паниковать. До тех же пор торговля будет идти своим чередом. Валюты Трамп хочет усидеть на двух стульях: иметь дешевый доллар и в то же время ввести тарифы на импорт. Пока не ясно, как он планирует этого добиться, так как на этой неделе рынок мог в очередной раз убедиться, что тарифы со стороны США моментально бьют по валюте той страны, на чьи товары эти тарифы вводятся. В понедельник мексиканский песо и канадский доллар упали по отношению к американской валюте почти на 3%, чтобы потом, после решения отодвинуть введение тарифов на месяц, вновь вернуться на прежние уровни.

Одну из стратегий, которая может помочь удержать доллар в узде, озвучил новый министр финансов США Скотт Бессант. Идея заключается в снижении стоимости энергоносителей, что может благоприятно отразиться на товарных ценах для американских потребителей и подавить инфляцию, а это позволит Федеральной резервной системе понизить ставки и тем самым удешевить доллар.

Но пока это остается лишь долгосрочным планом, который на каждом своем этапе имеет свои нюансы. Тарифы же уже будоражат рынок и, в первую очередь, рынок валют. На этом фоне доллар США продолжает выглядеть привлекательно.

Облигации

Главный защитный инструмент – госдолг США – уже несколько лет находится под постоянным давлением. Сначала инфляция и рост ставок довели доходность облигаций до уровня, где она последний раз была до начала кризиса 2008 года. Затем, несмотря на снижение инфляции и процентных ставок, а также переизбрание Трампа, его инфляционная политика и страхи по поводу роста дефицита бюджета вновь подтолкнули доходность госдолга вверх.

Читать еще 06.03.24, 16:37 Облигации как способ усилить портфель и снизить риски Однако, судя по реакции рынка на тарифы на этой неделе, отношение к этому активу начало меняться. Доходность краткосрочного долга, которая больше привязана к процентным ставкам, немного выросла, тогда как долгосрочный долг, который больше связан с ожиданиями рынка в перспективе, немного подорожал. Из-за этого кривая доходности вновь немного выпрямилась, что является предвестником экономического спада. Это можно трактовать как смену ожиданий рынка относительно инфляции и экономического роста. В случае введения тарифов инфляция может подскочить, что является негативным фактором для любого вида долга. Однако тарифы также могут нанести урон и всей экономике США, и в этой ситуации долгосрочный долг страны, который уже сейчас предлагает 4,5% годовых, может вернуть себе статус тихой гавани, где лучше всего переждать треволнения и экономический спад. Комодитиз Золото, как и долгосрочный госдолг США, также принято относить к активу, который хорошо подходит для портфеля во времена высокой неопределенности. И, похоже, что рынок здесь уже давно определился. На этой неделе цена на золото вновь побила очередной рекорд, и ни у кого это удивления не вызывает.

Ситуация же с другими сырьевыми товарами остается непонятной, поскольку их цена напрямую будет зависеть от вводимых тарифов и косвенно от влияния торговой войны на экономику в целом.

С большой долей вероятности можно предположить, что введение любых тарифов и контрмер будет негативно влиять на этот класс активов, тогда как лишь золото может от этого выиграть.

Также стоит помнить, что тарифы укрепят доллар США, а так как коммодитиз как правило деноминированы в американской валюте, их стоимость для покупателей в другой валюте также возрастет, что плохо отразится на спросе на эти товары.

Криптовалюты

После бурного роста криптовалюты взяли тайм-аут и даже отдали часть роста. Этот вид активов уже давно живет своей жизнью, однако полностью обойти стороной общие тренды и настроения рынка криптовалюте не удается.

Одна из возможных причин нынешней просадки заключается в том, что увеличение неопределенности не способствует увеличению риска в портфеле.