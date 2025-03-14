Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,17%293,02
  • OMX Riga0,49%889,67
  • OMX Tallinn−0,09%1 862,29
  • OMX Vilnius0,03%1 137,31
  • S&P 5000,00%5 521,52
  • DOW 300,00%40 813,57
  • Nasdaq −1,96%17 303,01
  • FTSE 1000,59%8 592,59
  • Nikkei 2250,72%37 053,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • OMX Baltic0,17%293,02
  • OMX Riga0,49%889,67
  • OMX Tallinn−0,09%1 862,29
  • OMX Vilnius0,03%1 137,31
  • S&P 5000,00%5 521,52
  • DOW 300,00%40 813,57
  • Nasdaq −1,96%17 303,01
  • FTSE 1000,59%8 592,59
  • Nikkei 2250,72%37 053,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • 14.03.25, 13:36

Принудительная сделка Ekspress Grupp: кто может приобрести новостной портал Lrytas?

Таллиннская биржевая компания Ekspress Grupp обязана в течение шести месяцев продать приобретенный в 2022 году литовский новостной портал Lrytas. Литовское деловое издание Verslo žinios выясняло, в чьих руках может оказаться портал.
В Литве идут спекуляции о потенциальных покупателях новостного портала Lrytas.
  • В Литве идут спекуляции о потенциальных покупателях новостного портала Lrytas. Foto: Liis Treimann
Ekspress Grupp приобрела новостной портал Lrytas несколько лет назад, но сделала это без разрешения местного Департамента конкуренции. В феврале этого года компания получила предписание продать один из двух управляемых ею литовских порталов – delfi.lt или lrytas.lt, таким образом восстановив прежнюю рыночную ситуацию.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.02.25, 15:22
Ekspress Grupp оспорит решение Департамента конкуренции Литвы
Ekspress Grupp подаст судебный иск против сегодняшнего решения Департамента конкуренции Литвы, который не одобрил покупку литовского новостного портала Lrytas и требует восстановления прежней рыночной ситуации.
Биржа
  • 06.03.25, 12:12
Сезон дивидендов начался: сотни миллионов уже в пути, еще сотни в ожидании
Дивидендный сезон стартовал – местные биржевые компании вынесли предложения о выплате дивидендов на сумму более 350 миллионов евро. Некоторые дивиденды стали для аналитиков неожиданностью.
Биржа
  • 21.02.25, 10:58
Прибыль Ekspress Grupp на акцию значительно выросла
Прибыль медиаконцерна Ekspress Grupp на акцию выросла в последнем квартале на 21%, при этом в годовом сравнении чистая прибыль концерна сократилась на 3%.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.03.25, 12:21
Крупнейшее банкротство в истории Швеции официально началось
2
Эпицентр
  • 13.03.25, 13:00
Роскошь в Старом городе: в новом отеле на детали ушло 75 миллионов евро
Фото и репортаж
3
Новости
  • 12.03.25, 06:00
Нарвские промышленники: заказчикам не объяснишь, что нам надо повысить цены из-за отопления
4
Подсказка
  • 13.03.25, 06:00
Сколько денег нужно для счастья?
5
Эпицентр
  • 13.03.25, 17:44
Новые приключения Олега Иванова: «Донбасс-Строй» и пчелиный яд за 7 млн евро
6
Новости
  • 13.03.25, 14:34
В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex

Последние новости

Новости
  • 14.03.25, 14:41
Эксперты: рынок новостроек оживился, вырастут ли цены?
Биржа
  • 14.03.25, 13:36
Принудительная сделка Ekspress Grupp: кто может приобрести новостной портал Lrytas?
Новости
  • 14.03.25, 12:51
Трамп угрожает ЕС 200-процентными пошлинами на алкоголь
Новости
  • 14.03.25, 12:01
СМИ обвинили airBaltic в нарушении санкций
Биржа
  • 14.03.25, 11:51
Снижающийся спрос тянет цену на нефть вниз
Биржа
  • 14.03.25, 11:41
Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов
Новости
  • 14.03.25, 11:28
Владелец Toftan выставил на продажу эстонскую компанию
Mнения
  • 14.03.25, 10:28
Эстонские налоги как парадокс на грани абсурда

Сейчас в фокусе

Для лобби The Burman Hotel гонконгскими мастерами стекла из Ricardo Lighting был создан по спецзаказу уникальный светильник. Его высота около 8 метров, а вес достигает 300 килограммов. Конструкция включает 75 стеклянных птиц, а также 180 маленьких и 30 больших стеклянных шаров.
Эпицентр
  • 13.03.25, 13:00
Роскошь в Старом городе: в новом отеле на детали ушло 75 миллионов евро
Фото и репортаж
Возможно, вы уже близки к этой цифре.
Подсказка
  • 13.03.25, 06:00
Сколько денег нужно для счастья?
Алексей Бещеков был арестован индийскими властями в Керале.
Новости
  • 13.03.25, 14:34
В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex
«Эта политика для того, чтобы люди ему верили, и разводить этих людей», – считает бывший российский компаньон Олега Иванова.
Эпицентр
  • 13.03.25, 17:44
Новые приключения Олега Иванова: «Донбасс-Строй» и пчелиный яд за 7 млн евро
Владимир Путин в Курске, 12 марта 2025 года.
Новости
  • 13.03.25, 13:19
Кремль: Россия не хочет временного прекращения огня
Krausberg – известный бренд на рынке клининговых услуг.
Новости
  • 13.03.25, 17:06
Клининговая компания подозревается в торговле людьми: найдено шесть потерпевших
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо пообещал упростить рассмотрение детальных планировок.
Новости
  • 13.03.25, 11:51
Первые планы по уменьшению бюрократии: Михал намерен сократить 20% чиновников
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025