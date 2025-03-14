Принудительная сделка Ekspress Grupp: кто может приобрести новостной портал Lrytas?
Таллиннская биржевая компания Ekspress Grupp обязана в течение шести месяцев продать приобретенный в 2022 году литовский новостной портал Lrytas. Литовское деловое издание Verslo žinios выясняло, в чьих руках может оказаться портал.
В Литве идут спекуляции о потенциальных покупателях новостного портала Lrytas. Foto: Liis Treimann
Ekspress Grupp приобрела новостной портал Lrytas несколько лет назад, но сделала это без разрешения местного Департамента конкуренции. В феврале этого года компания получила предписание продать один из двух управляемых ею литовских порталов – delfi.lt или lrytas.lt, таким образом восстановив прежнюю рыночную ситуацию.
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Ekspress Grupp подаст судебный иск против сегодняшнего решения Департамента конкуренции Литвы, который не одобрил покупку литовского новостного портала Lrytas и требует восстановления прежней рыночной ситуации.
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