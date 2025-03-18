Инвестиционная компания Мадиса Мюйра обанкротилась

Налоговый долг компании Ampler Bikes, которая в пятницу 12 мая приостановила торговлю своими акциями на платформе Funderbeam, в тот же день увеличился до шестизначного числа. Инвестор Мадис Мюйр не опасается банкротства, но заявляет, что компании нужен дополнительный капитал.
Стартап FleetFox, предоставляющий услуги автомойки и ухода за автомобилями, готовится к новому раунду финансирования. Однако условия, на которых могут быть предоставлены инвестиции, вызвали возмущение ведущего инвестора Мадиса Мюйра, который выступает от имени малых акционеров стартапа.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.