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  • 18.03.25, 11:27

Инвестиционная компания Мадиса Мюйра обанкротилась

Инвестиционная компания Мадиса Мюйра Müüri Tall, в годы бума демонстрировавшая мощный рост и зарабатывавшая более миллиона евро прибыли, с начала марта объявлена банкротом.
Инвестиционная компания Мадиса Мюйра обанкротилась
  • Foto: Liis Treimann
Банкротство компании было объявлено 10 марта, а первое общее собрание кредиторов состоится 10 апреля.
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