Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,53%289,97
  • OMX Riga−0,16%875,23
  • OMX Tallinn0,39%1 831,03
  • OMX Vilnius0,45%1 132,24
  • S&P 500−0,29%6 101,24
  • DOW 30−0,32%44 424,25
  • Nasdaq −0,5%19 954,3
  • FTSE 100−0,73%8 502,35
  • Nikkei 225−0,07%39 931,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%102,75
  • OMX Baltic0,53%289,97
  • OMX Riga−0,16%875,23
  • OMX Tallinn0,39%1 831,03
  • OMX Vilnius0,45%1 132,24
  • S&P 500−0,29%6 101,24
  • DOW 30−0,32%44 424,25
  • Nasdaq −0,5%19 954,3
  • FTSE 100−0,73%8 502,35
  • Nikkei 225−0,07%39 931,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%102,75
  • 25.01.25, 10:15

Мадис Мюйр покинул пост ведущего инвестора стартапа после конфликта

«Мадис, займись решением проблемы или уйди в отставку», – написал основатель стартапа FleetFox Мартин Кристерсон в среде Funderbeam, обращаясь с требованием к ведущему инвестору компании.
Обстановка в стартапе FleetFox накалилась, и денег осталось лишь на пять месяцев.
  • Обстановка в стартапе FleetFox накалилась, и денег осталось лишь на пять месяцев. Foto: Andras Kralla
На сегодняшний день Мадис Мюйр официально принял решение и ушёл с поста ведущего инвестора.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.01.25, 17:18
Привлечение инвестиций стартапом обернулось скандалом: ведущий инвестор Мадис Мюйр выдвигает обвинения
Стартап FleetFox, предоставляющий услуги автомойки и ухода за автомобилями, готовится к новому раунду финансирования. Однако условия, на которых могут быть предоставлены инвестиции, вызвали возмущение ведущего инвестора Мадиса Мюйра, который выступает от имени малых акционеров стартапа.
Новости
  • 11.07.17, 14:17
Молодые эстонцы создали ручную мойку на пару
Компания называется UpSteam, и деньги в неё уже вложили, к примеру, владельцы Fortumo Райн Ранну и Вельо Отсасон.
Новости
  • 27.03.19, 13:25
Эстонский стартап - передвижная автомойка - расширяется в Финляндию
Стартап UpSteam в ноябре привлек полмиллиона евро инвестиций. Компания предоставляет услуги передвижной автомойки. Летом компания планирует выйти на рынок Финляндии.
Новости
  • 27.06.21, 16:35
Автомоечный стартап UpSteam: планируем увеличить оборот до миллиона евро
Стартап UpSteam, который уже действует в Таллинне, недавно начал предоставлять услуги мобильной автомойки и в Тарту. По словам главы компании Мартина Кристерсона, в 2021 году UpSteam поставил цель достичь оборота в 1 миллион евро, сообщает Äripäev.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.01.25, 16:59
Работодатели призывают правительство остановить рост пенсий
2
Новости
  • 23.01.25, 15:59
Ляэнеметс – о ситуации с Telia: эстонцы – не крестьяне, которые должны платить дань какой-либо иностранной компании
Добавлен комментарий Telia
3
Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
4
Биржа
  • 23.01.25, 09:40
Эстонская «зеленая» акция оказалась в черном списке у скандинавских инвесторов
5
Биржа
  • 24.01.25, 08:44
Кристи Сааре: если тебе лень принять это решение, можешь забыть о богатстве
6
Mнения
  • 24.01.25, 06:15
Юлия Линде: на рынке коммерческой недвижимости сейчас выигрывает тот, кто решается на переезд

Последние новости

Новости
  • 25.01.25, 14:54
Финляндия усиливает меры защиты от теневого флота и гибридного воздействия
Новости
  • 25.01.25, 13:30
Трамп рассердился, когда премьер-министр Дании отказалась продать Гренландию
Биржа
  • 25.01.25, 12:51
Популяризатор финансовой грамотности: смотри страху в лицо, пока не станет скучно
Новости
  • 25.01.25, 11:52
Предложи кандидатов на лучший и худший закон!
Mнения
  • 25.01.25, 11:21
Эгет Веллесте: торговля с эстонскими компаниями связи напоминает египетский рынок
Новости
  • 25.01.25, 10:15
Мадис Мюйр покинул пост ведущего инвестора стартапа после конфликта
Mнения
  • 24.01.25, 17:15
Строительный предприниматель: реформа профобразования угрожает оставить сектор без работников
Mнения
  • 24.01.25, 16:25
Делов-то: пора прекратить повышать пенсии? Отключаемся от электросети России

Сейчас в фокусе

По словам инвестора Кристи Сааре, на пути к финансовой свободе нужно принимать множество критически важных решений. "Придётся делать много того, что неприятно и смертельно скучно."
Биржа
  • 24.01.25, 08:44
Кристи Сааре: если тебе лень принять это решение, можешь забыть о богатстве
Согласно изменениям, в порог годового оборота в 40 000 евро теперь включается также оборот от страховых и финансовых услуг, за исключением случайных сделок.
Новости
  • 24.01.25, 13:29
НТД напоминает: 24 000 компаний могут стать налогообязанными
Изменение коснется и инвесторов-предпринимателей
Лаури Ляэнеметс сказал, что в случае с Telia очевидно, что их рыночную силу обеспечивает то, что у них больше всего телекоммуникационных сетей.
Новости
  • 23.01.25, 15:59
Ляэнеметс – о ситуации с Telia: эстонцы – не крестьяне, которые должны платить дань какой-либо иностранной компании
Добавлен комментарий Telia
«При обновлении договоров аренды существует риск, что на текущем рынке может не найтись арендаторов по той же цене, уровень аренды коммерческого здания может снизиться по сравнению с прежним или временно придется смириться с большим количеством пустующих площадей», – пишет аналитик рынка недвижимости Юлия Линде.
Mнения
  • 24.01.25, 06:15
Юлия Линде: на рынке коммерческой недвижимости сейчас выигрывает тот, кто решается на переезд
По состоянию на январь 2025 года передача энергии между двумя странами еще при необходимости происходит. Но кое-где отключение от российской электросети произвели физически. На заднем плане подстанция ГЭС в Ивангороде, на переднем – опора ЛЭП в Нарве, с которой летом 2024 года сняли провода.
Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
Линия сортировки упаковок Ragn-Sells в Таллинне. Предприятию не удалось попасть в тройку лидеров ТОПа компаний по переработке отходов.
ТОП
  • 24.01.25, 14:37
ТОП компаний по переработке отходов: критика реформы не утихает
Руководитель отдела по уплате подоходного и социального налога Налогово-таможенного департамента Кюлли Кюльм-Кивистик.
Новости
  • 24.01.25, 16:05
НТД меняет систему TSD: декларации будут заполняться на основании бухгалтерских данных
Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами.
Биржа
  • 16.01.25, 09:46
Сила дивидендов: как выбрать лучших «дойных коров» на американской бирже
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025