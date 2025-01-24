Мадис Мюйр покинул пост ведущего инвестора стартапа после конфликта

Стартап FleetFox, предоставляющий услуги автомойки и ухода за автомобилями, готовится к новому раунду финансирования. Однако условия, на которых могут быть предоставлены инвестиции, вызвали возмущение ведущего инвестора Мадиса Мюйра, который выступает от имени малых акционеров стартапа.
Стартап UpSteam, который уже действует в Таллинне, недавно начал предоставлять услуги мобильной автомойки и в Тарту. По словам главы компании Мартина Кристерсона, в 2021 году UpSteam поставил цель достичь оборота в 1 миллион евро, сообщает Äripäev.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.