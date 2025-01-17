Назад 17.01.25, 17:18 Привлечение инвестиций стартапом обернулось скандалом: ведущий инвестор Мадис Мюйр выдвигает обвинения Стартап FleetFox, предоставляющий услуги автомойки и ухода за автомобилями, готовится к новому раунду финансирования. Однако условия, на которых могут быть предоставлены инвестиции, вызвали возмущение ведущего инвестора Мадиса Мюйра, который выступает от имени малых акционеров стартапа.

Глава стартапа FleetFox Мартин Кристерсон пояснил, что компании необходимы деньги. Foto: Andras Kralla

В понедельник FleetFox объявил о подготовке нового раунда привлечения капитала. Деньги инвесторов, однако, поступят только при выполнении условий – в текущем списке владельцев акционеров должны будут произойти изменения, а Мадис Мюйр должен покинуть пост ведущего инвестора. Кроме того, перед следующим этапом привлечения капитала была приостановлена торговля акциями FleetFox на платформе Funderbeam.

Вероятно, что текущим инвесторам FleetFox будет предложено продать свои акции по фиксированной цене. На каких именно условиях, пока неизвестно, однако обсуждение именно этой темы на собрании акционеров стало причиной крупного скандала.

Обвинения Мадиса Мюйра