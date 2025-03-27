Назад 27.03.25, 14:30 «Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia Руководство Eesti Energia и министр финансов надеются, что уход Enefit Green с биржи улучшит как финансовые показатели компании, так и в целом способность концерна Eesti Energia привлекать займы.

«На наш взгляд, предложение достаточно щедрое. Можно сказать, что мы дружески рекомендуем миноритарным акционерам его принять», – сказал министр финансов Юрген Лиги. Foto: Liis Treimann

Большая доля государства в Enefit Green улучшила бы поток прибыли Eesti Energia, способность концерна брать кредиты, а также, возможно, и рейтинг компании. Консолидация Enefit Green дала бы возможность избежать обязательства покупать электроэнергию на бирже, поскольку в дальнейшем можно было бы осуществлять такие сделки внутри концерна.