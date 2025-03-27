Назад 27.03.25, 14:05 Инвесторы о предложении Eesti Energia: такой щедрой премии в истории Эстонии еще не платили Акционеры Enefit Green отреагировали на добровольное предложение о выкупе акций – они считают это большим поражением для Таллиннской биржи, но признают, что лучшего предложения ждать не стоит.

Руководитель фонда Trigon Capital Мехис Рауд признал, что не слышал о ситуациях, когда компания вышла бы на биржу и через четыре года ушла бы с нее. Foto: Liis Treimann

В четверг Eesti Energia сообщила о намерении сделать акционерам Enefit Green добровольное предложение о выкупе по цене 3,4 евро за акцию, что заставило инвесторов массово скупать акции на бирже. За первый час объем торгов составил почти 3 млн евро, а цена поднялась более чем на 40%.