Инвесторы о предложении Eesti Energia: такой щедрой премии в истории Эстонии еще не платили

Руководитель фонда Trigon Capital Мехис Рауд признал, что не слышал о ситуациях, когда компания вышла бы на биржу и через четыре года ушла бы с нее. Foto: Liis Treimann
В четверг Eesti Energia сообщила о намерении сделать акционерам Enefit Green добровольное предложение о выкупе по цене 3,4 евро за акцию, что заставило инвесторов массово скупать акции на бирже. За первый час объем торгов составил почти 3 млн евро, а цена поднялась более чем на 40%.
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