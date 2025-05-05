Деловые ведомости
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  • 05.05.25, 11:33

Новое название Šiaulių Bankas – Artea

С сегодняшнего дня литовский банк Šiaulių Bankas, проработавший на рынке более 30 лет, действует под новым именем – AB Artea Bank.
Бывший Šiaulių Bankas с сегодняшнего дня официально действует под новым именем и с новым логотипом.
  • Бывший Šiaulių Bankas с сегодняшнего дня официально действует под новым именем и с новым логотипом.
  • Foto: Artea Bank
С 5 мая банк, ранее известный как Šiaulių Bankas, начинает работать под брендом Artea Bank. На бирже Nasdaq Baltic банк также представил новый тикер своей акции – ROE1L, сообщила компания в биржевом уведомлении.
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