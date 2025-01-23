Назад 23.01.25, 11:36 Как выбирать акции в банковском секторе На конференции инвестора Тоомаса глава инвестиционного отдела банка Šiaulių Томас Варенбергас обрисовал, какие возможности есть у инвесторов в банковском секторе и на что стоит обращать внимание при выборе.

Чтобы выбрать подходящий для инвестиций банк, руководитель инвестиционного подразделения Šiaulių bankas Томас Варенбергас предлагает ориентироваться минимум на пять факторов. Foto: Raul Mee

Основные доходы банк получает из двух источников: проценты по выданным кредитам, а также комиссионные за банковские услуги. «Такого рода доходы предсказуемы, что снижает риски для инвесторов», – приводит одно из преимуществ данного сектора Варенбергас.

Он также отмечает, что при такой структуре оба источника доходов поддерживают друг друга в разные экономические периоды, что гарантирует стабильные и диверсифицированные доходы. И это имеет важное значение, поскольку банковский сектор напрямую связан с экономическими циклами. В пример Варенбергас привел Литву, которая продолжает демонстрировать хороший экономический рост. «В прошлом году банковский сектор вырос на 10%, в этом мы ожидаем примерно такие же результаты», – проводит он параллели.

Также Варенбергас отметил, что банковский сектор, в отличие от многих других, жестко регулируется. По его словам, это снижает системные риски, и в то же время повышает прозрачность и открытость, что придает инвесторам больше уверенности.

«В отличие от других быстро растущих компаний мы распределяем прибыль в виде дивидендов», – привел он еще один аргумент в пользу инвестирования в банки.

Как инвестировать в банк

Благодаря структуре банковского капитала инвестировать в этот сектор можно разными способами.

Акции позволяют инвестору получить долю в капитале банка. «Это дает вам право на дивиденды, а также вы можете рассчитывать на потенциальный рост цены», – перечисляет Варенбергас преимущества владельцев банковских акций.

Еще один способ инвестировать в этот сектор – через инструменты с фиксированной доходностью, куда входят как классические облигации, так и гибридные инструменты, такие как AT1. «Еще несколько лет назад гибридные инструменты были недоступны инвесторам, но если сегодня банк не предлагает такого рода возможности инвесторам, то, вероятно, он не использует свой капитал достаточно эффективно», – отмечает Варенбергас.

Он также напоминает про депозиты, которые тоже являются формой инвестирования в банковский сектор. Такого рода вклады имеют наименьший риск, однако их доходность ниже классических облигаций на 2-3%, в сравнении же с гибридными инструментами фиксированной доходности доходность депозитов отстает на 5-6%, приводит цифры Варенбергас.

На что обращать внимание при выборе Чтобы выбрать подходящий для инвестиций банк в секторе, Варенбергас предлагает инвестору ориентироваться минимум на пять факторов: 1. Бизнес-модель, где обращать внимание стоит, в частности, на кредитный портфель, источники доходов и структуру акционерного капитала. 2. Опыт работы, где важно отметить масштаб (объем активов), рост (чистый процентный доход) и рентабельность (доходность собственного капитала или ROE). 3. Структура капитала: распределение собственного и заемного капитала. Работа исключительно на базе собственного капитала является неэффективной. 4. Политика выплат: распределение доходов в виде дивидендов или обратного выкупа акций. 5. Стратегия на будущее: четкий план и понимание того, чего в будущем могут ожидать акционеры.