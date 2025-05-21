Завершается срок подписки на облигации Invego с доходностью 11%

Входящее в состав концерна Invego эстонское предприятие Invego Latvia OÜ выпускает до 4000 обеспеченных облигаций номиналом 1000 евро каждая. В случае переподписки компания имеет право увеличить объем выпуска. Срок обращения облигаций составляет 4 года, фиксированная процентная ставка – 11% годовых, выплата процентов осуществляется ежеквартально. Облигации обеспечены залогом 100% долей в Invego Latvia SIA. Планируется допуск ценных бумаг к торговле на альтернативном рынке First North биржи Nasdaq Tallinn.
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