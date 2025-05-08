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  • 08.05.25, 11:14

Invego хочет привлечь четыре миллиона евро с помощью облигаций

В четверг Таллиннская фондовая биржа Nasdaq начала процесс допуска облигаций Invego Latvia OÜ с процентной ставкой 11% к торгам в списке облигаций альтернативного рынка First North.
По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, в этом году компания Invego продаст в Латвии больше жилья, чем в Эстонии.
  • По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, в этом году компания Invego продаст в Латвии больше жилья, чем в Эстонии.
  • Foto: Invego
Девелоперская компания Invego намерена привлечь до 4 миллионов евро посредством эмиссии для дальнейшего финансирования проектов развития недвижимости в Латвии, говорится в биржевом сообщении.
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