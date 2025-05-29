Вкус биржи: сейчас экономику ка-а-ак поднимем! Трамп запускает инвестфонды

Не как всегда в середине этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсудили самые актуальные события прошедшей недели, не просто привязали их к фондовым рынкам, да еще и объяснили их!
- У вас почему низкая доходность? Потому что ETF от MAGA не было. А сейчас Трамп фондик запустит – добреть начнете.
- Foto: Крис Клепонис / CNP /Scanpix
БЕЗ-ВОЗ-МЕЗ-ДНО! То есть, даром! BYD делает мегаскидки. Илон, что с лицом?
Трамп угрожает ЕС и тут же передумывает. С – стабильность.
Сейчас страна расцветет! Трамп запускает инвестфонды.
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Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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