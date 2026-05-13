13.05.26, 09:58 Апрельская прибыль Coop Pank в годовом сравнении выросла на 51% В апреле этого года Coop Pank заработал 2,8 млн евро чистой прибыли, что на 51% больше, чем за тот же период прошлого года. Финансовые результаты банка отражают оживление спроса на кредиты и рост числа клиентов.

«Как это обычно бывает весной, спрос на кредиты оживился, и мы по-прежнему видим уверенный рост как в кредитном, так и в лизинговом портфеле. Впервые за долгое время признаки восстановления показывает и авторынок, что дополнительно подстегивает рост объемов лизинга. Увеличению процентных доходов способствует то, что 6-месячный Euribor стабильно держится на уровне 2,4-2,5%», – отметил финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.