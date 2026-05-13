Апрельская прибыль Coop Pank в годовом сравнении выросла на 51%
В апреле этого года Coop Pank заработал 2,8 млн евро чистой прибыли, что на 51% больше, чем за тот же период прошлого года. Финансовые результаты банка отражают оживление спроса на кредиты и рост числа клиентов.
Прибыль Coop Pank в апреле выросла в годовом сравнении наполовину.
Foto: Liis Treimann
«Как это обычно бывает весной, спрос на кредиты оживился, и мы по-прежнему видим уверенный рост как в кредитном, так и в лизинговом портфеле. Впервые за долгое время признаки восстановления показывает и авторынок, что дополнительно подстегивает рост объемов лизинга. Увеличению процентных доходов способствует то, что 6-месячный Euribor стабильно держится на уровне 2,4-2,5%», – отметил финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Производственные мощности солнечной энергии (PV) в Эстонии с 2020 года быстро росли, и к концу 2024-го было подключено около 1,2 гигаватт общей мощности. Помимо крупных проектов, которые были построены для производства электроэнергии, солнечные электростанции широко распространены на территории промышленных предприятий, в сельском хозяйстве и коммерческой недвижимости.