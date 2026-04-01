  • OMX Baltic0,19%311,65
  • OMX Riga−0,28%877,17
  • OMX Tallinn−0,12%2 054,14
  • OMX Vilnius0,43%1 368,35
  • S&P 5000,11%6 582,69
  • DOW 30−0,13%46 504,67
  • Nasdaq 0,18%21 879,18
  • FTSE 1000,69%10 436,29
  • Nikkei 2251,26%53 123,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 01.04.26, 09:21

Coop Pank досрочно погасит облигации

Coop Pank, акции которого котируются на Таллиннской бирже, досрочно выкупит облигации на сумму 10 миллионов евро, сообщила компания бирже.
Coop Pank недавно привлек 15 млн евро, разместив облигации.
  • Foto: Liis Treimann
Банк решил досрочно погасить субординированные облигации, выпущенные 31 марта 2021 года, срок погашения которых истекал в 2031 году. Досрочное погашение проводится в соответствии с проспектом облигаций и условиями выпуска, согласно которым полное или частичное досрочное погашение разрешено после 31 марта 2026 года.
Похожие статьи

Биржа
  • 30.03.26, 10:00
Облигации Coop Pank были переподписаны почти в шесть раз
Размещение субординированных облигаций эстонского Coop Pank было переподписано в 5,7 раза по сравнению с базовым объемом.
Биржа
  • 17.03.26, 09:55
Coop Pank намерен привлечь через облигации до 20 млн евро
Coop Pank, акции которого котируются в основном списке Таллиннской биржи, объявил о публичном размещении облигаций, объем которого при высоком спросе может достичь 20 млн евро.
Биржа
  • 30.03.26, 17:40
Coop Pank: при распределении облигаций в таблицах была допущена ошибка
По словам нескольких инвесторов, Coop Pank сегодня неверно распределил облигации банка. Часть инвесторов получила меньше облигаций, чем должна была получить по принципам распределения. Coop Pank подтвердил ошибку.
Биржа
  • 31.03.26, 14:40
Кийск – о ситуации с облигациями Coop Pank: произошла фундаментальная ошибка
В понедельник при распределении облигаций Coop Pank была допущена ошибка. Чтобы ее исправить, заявки на облигации сначала отменили, а затем вновь исполнили, что вызвало еще большую путаницу.
