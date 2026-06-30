ИИ пугает рынок, но открывает и возможности: инвесторы присматриваются к подешевевшим акциям софтверных компаний
Акции американских софтверных компаний упали вдвое, однако, по оценке экспертов, наряду с ловушками стоимости на рынке есть и выгодные точки входа – если понимать, какую компанию выбирать. Покупать все акции подряд не стоит.
Инвестор Таави Ильвес (на фото слева) считает, что рынок отреагировал без разбора: в софтверном секторе появились как выгодные возможности для покупки, так и классические ловушки стоимости.
Foto: Sergei Trofimov
С появлением искусственного интеллекта и прежде всего после выхода Anthropic Claude Code и других ИИ-агентов инвесторы начали без разбора продавать акции софтверных компаний. Они опасаются, что такие компании лишатся значительной части подписной выручки. Паника продаж началась в начале года, и акции разных софтверных компаний по-прежнему находятся в нисходящем тренде, хотя отдельные бумаги уже показывают признаки восстановления.
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В последнее время мне на глаза попалось сразу несколько недорогих софтверных компаний. Но покупать их акции я так и не стал: вместе с низкой ценой возник вопрос, не отберет ли ИИ вскоре значительную часть их бизнеса. Но рассмотрим, какие компании рискуют больше других.
Бум ИИ избаловал инвесторов: каждый хочет найти следующую Nvidia. На этот раз я смотрю туда, где искусственный интеллект уже не просто пишет тексты, а начинает менять что-то в реальном мире – в сторону роботов, которые уже сегодня убирают, косят траву, доят коров и перевозят товары.
Инвестиционный банк Goldman Sachs представил стратегию для софтверных акций: в ней он делает ставку на рост компаний, которые считаются устойчивыми к изменениям, вызванным развитием искусственного интеллекта, сообщает портал Seeking Alpha.