Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 500−0,07%6 831,48
  • DOW 300,03%49 513,49
  • Nasdaq −0,21%22 499,65
  • FTSE 1000,68%10 544,97
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,32
  • 17.02.26, 16:35

Goldman Sachs: пять устойчивых к ИИ акций технологических компаний

Инвестиционный банк Goldman Sachs представил стратегию для софтверных акций: в ней он делает ставку на рост компаний, которые считаются устойчивыми к изменениям, вызванным развитием искусственного интеллекта, сообщает портал Seeking Alpha.
По оценке Goldman Sachs, языковое приложение Duolingo уязвимо перед развитием искусственного интеллекта.
  По оценке Goldman Sachs, языковое приложение Duolingo уязвимо перед развитием искусственного интеллекта.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Одновременно в рамках стратегии делается ставка на падение тех фирм, которые уязвимы к вызванным ИИ рыночным изменениям.
