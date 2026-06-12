Назад Инвестор Тоомас: упавшая вдвое технологическая компания становится все привлекательнее Я несколько раз присматривался к крупнейшим лидерам роста индекса S&P 500, таким как Sandisk, и думал добавить их в портфель, но решил посмотреть, кто в этом году упал сильнее всех. И удивился.

Удивился, потому что ожидал увидеть среди главных аутсайдеров какую-нибудь совсем неизвестную угасающую компанию с все более слабыми финансовыми результатами. Но в таблице мне попалась американская технологическая компания, чьи показатели до сих пор были исключительно сильными. При этом ее акции рухнули вдвое не без причины, но причина была не в результатах.