Инвестор Тоомас: упавшая вдвое технологическая компания становится все привлекательнее

Акции Intuit упали из-за ИИ-моделей Anthropic, которые угрожают поставить крест на лицензионных платежах софтверных компаний.
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Удивился, потому что ожидал увидеть среди главных аутсайдеров какую-нибудь совсем неизвестную угасающую компанию с все более слабыми финансовыми результатами. Но в таблице мне попалась американская технологическая компания, чьи показатели до сих пор были исключительно сильными. При этом ее акции рухнули вдвое не без причины, но причина была не в результатах.
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Сегодня стартует торговля акциями компании Илона Маска SpaceX. Это крупнейшее IPO в истории мировых рынков, привлекающее много внимания и создающее много шума. Как местный инвестор или спекулянт может стать частью этого события и что необходимо учитывать?
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В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.