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Инвестор Тоомас: упавшая вдвое технологическая компания становится все привлекательнее

Я несколько раз присматривался к крупнейшим лидерам роста индекса S&P 500, таким как Sandisk, и думал добавить их в портфель, но решил посмотреть, кто в этом году упал сильнее всех. И удивился.
Акции Intuit упали из-за ИИ-моделей Anthropic, которые угрожают поставить крест на лицензионных платежах софтверных компаний.
  • Акции Intuit упали из-за ИИ-моделей Anthropic, которые угрожают поставить крест на лицензионных платежах софтверных компаний.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Удивился, потому что ожидал увидеть среди главных аутсайдеров какую-нибудь совсем неизвестную угасающую компанию с все более слабыми финансовыми результатами. Но в таблице мне попалась американская технологическая компания, чьи показатели до сих пор были исключительно сильными. При этом ее акции рухнули вдвое не без причины, но причина была не в результатах.
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