TKM Grupp покупает балтийского оптового поставщика систем безопасности

Во втором квартале выручка TKM Grupp выросла почти на 10% благодаря стремительному росту автомобильного бизнеса, однако более слабые результаты сетей Selver и Kaubamaja не позволили группе сохранить прошлогодний уровень прибыли.
Следующей весной дивидендный сезон на Таллиннской бирже может вызвать больше вопросов к некоторым известным компаниям, регулярно выплачивающим дивиденды. Прибыль части из них находится под давлением, тогда как дивиденды до сих пор оставались высокими.
Результаты компаний Балтийской биржи за второй квартал показали, что экономика региона набирает обороты, однако это восстановление пока не в равной степени отражается на прибыли компаний. Например, результаты литовской энергетической компании Ignitis Grupė не оправдали ожиданий ни Swedbank, ни Enlight Research, однако установленные ими целевые цены по-прежнему указывают на значительный потенциал роста акций.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.