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TKM Grupp покупает балтийского оптового поставщика систем безопасности

TKM Grupp расширяет оптовый бизнес в сфере систем безопасности в странах Балтии и приобретает компании, работающие в Эстонии, Латвии и Литве.
По данным TKM Grupp, сделка позволит укрепить быстрорастущее направление оптовых продаж систем безопасности, расширить ассортимент и развивать бизнес во всех странах Балтии. На фото – гендиректор TKM Grupp Рауль Пуусепп.
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