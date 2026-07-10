Рост продаж автомобилей не помог: прибыль TKM Grupp упала
Во втором квартале выручка TKM Grupp выросла почти на 10% благодаря стремительному росту автомобильного бизнеса, однако более слабые результаты сетей Selver и Kaubamaja не позволили группе сохранить прошлогодний уровень прибыли.
Несмотря на геополитическую напряженность, большинство компаний основного списка Таллиннской биржи завершили первый квартал с результатами лучше, чем год назад. Но для двух секторов – недвижимость и строительство – этот период оказался заметно сложнее.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.