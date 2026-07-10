Назад Рост продаж автомобилей не помог: прибыль TKM Grupp упала Во втором квартале выручка TKM Grupp выросла почти на 10% благодаря стремительному росту автомобильного бизнеса, однако более слабые результаты сетей Selver и Kaubamaja не позволили группе сохранить прошлогодний уровень прибыли.

Оборот группы увеличился за год на 9,6%, до 255,2 млн евро. Прибыль до налогообложения при этом сократилась на 7,2%, до 6,2 млн евро. Чистая прибыль также снизилась — с 6,6 млн до 6,2 млн евро.