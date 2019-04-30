Не бойтесь принимать смелые решения при выборе кофе для офиса

На первый взгляд процесс выбора кофе для офиса или производства может показаться трудным и долгим, но если привлечь специалистов и не бояться экспериментов, то вы без чрезмерных усилий подберете подходящий именно вам вариант. Исполнительный директор созданной 14 лет назад эстонской компании 7 Kohvipoissi Яак Сирп и работающая в той же компании менеджер по продажам Анника Мыйк расскажут о том, что такое комплексная услуга, а также призовут компании обратиться к опытному партнеру по продаже кофе.

14 лет опыта под одним названием

Компания 7 Kohvipoissi действует на рынке Эстонии уже 14 лет. Все это время мы в своей основной деятельности четко придерживались одного направления, предлагая качественный кофе. Он остается нашей неизменной страстью с первого дня. Современный мир характеризуют такие слова как скорость, удобство и гибкость, но при этом нельзя никогда уступать в качестве. Компания 7 Kohvipoissi способна предложить решение как для микрокомпаний, с одним сотрудником, так и для крупных компаний с несколькими сотнями сотрудников, создавая для каждого их них наилучшее и эффективное решение.

Выбор услуг ограничивает фантазия

Услуга составляется, исходя из специфики и пожеланий клиента, а количество возможностей и комбинаций на самом деле бесчисленное множество. Помимо кофе есть и другие напитки, которые люди любят. Например, чай, какао, кисель или бульон. И не обязательно ограничивать себя напитками – мы предлагаем вендинговые аппараты разного размера, которые подойдут для районов, где, например, нет поблизости магазина, или если люди в рабочее время не могут покинуть здание. Также при желании мы можем установить клиентам, заказавшим комплексную услугу, фильтры на центральный водопровод, чтобы обеспечить сотрудников чистой питьевой водой. Возможности и решения оплаты также зависят от пожеланий клиента. У нас нет пакетов фиксированных услуг, для каждого клиента мы комбинируем подходящее именно ему решение. Нужно просто не бояться спрашивать и экспериментировать.

Говоря о кофемашинах, вы имеете в виду большие вендинговые автоматы?

Мы предлагаем машины разного размера. Есть большие, средние и маленькие. Любая компания найдет подходящее для нее решение, даже если в ней меньше десяти сотрудников или несколько сотен и даже больше потребителей.

Как компания 7 Kohvipoissi обеспечивает обещанное качество?

Мы пользуемся своими кофейными бобами, 7 Kohvipoissi, которые мы заказали специально с учетом пожеланий эстонских потребителей. У нас есть надежный многолетний партнер, который создал этот кофе, исходя исключительно из наших пожеланий. Это один из наших знаков качества, которым мы гордимся. Но хорошие бобы легко испортить, если автомат неправильно отрегулирован. Вы можете купить в магазине очень качественные и дорогие кофейные бобы, но если кофейный автомат не отрегулирован, результат будет неудовлетворительным. Это своеобразная наука.

Одним из предлагаемых нами бонусов является проверка качества уже работающих автоматов. То есть, мы регулярно приходим к клиентам со специальным аппаратом и измеряем качество кофе. Эти причины помимо профессиональной команды и многолетнего опыта дают нам смелость утверждать, что мы являемся на рынке лидерами в части качества.

Что представляет собой комплексная услуга?

По сути, это означает, что мы предоставляем вам кофейный автомат и кофе, а также позаботимся о том, чтобы он был в рабочем состоянии и наполнен. Мы несем ответственность в полном объеме. И, как уже было отмечено, у нас дополнительно можно взять вендинговый автомат по продаже снэков и/или автомат по очистке воды. Идея комплексной услуги заключается в том, что мы снимаем с сотрудников компании нагрузку и обязанность по заполнению и обслуживанию кофейного аппарата, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на своих повседневных обязанностях. Мы сами выполняем обслуживание аппаратов. К концу этого лета мы планируем завершить разработку новой онлайн системы слежения, которая дает точную информацию об уровне заполнения аппарата в реальном времени.

Не опасайтесь спрашивать о разных возможностях оплаты. Мы и в этом отношении любим инновации. Заплатить можно даже по мобильному телефону. Например, сегодня мы пользуемся приложением Telia m-tasku. Там можно персонально отслеживать, кто сколько пьет кофе, привязав работу аппарата к чипу или пропуску. Мы предлагаем так много решений и возможностей, что все их здесь перечислить невозможно.

При желании секретарь может заказать в интернет-магазине доставку в офис сортов кофе Tango, Flamenco или Samba.

Конечно, у нас их больше. Пару лет назад мы стали предлагать созданную нами серию кофе с названиями танцев. Это очень хороший кофе, который можно заказать в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем как бобы, так и уже молотый кофе. Интернет-магазином легко и удобно пользоваться. Для каждой компании создан свой аккаунт и договорные цены, которые можно увидеть, войдя в него.

Что вы бы посоветовали секретарю, который как раз выбирает поставщика кофе. Например, в компании недовольны получаемыми услугами или просто хотят попробовать что-нибудь новое?

Предпочтения людей меняются и, конечно же, нужно быть в курсе появляющихся тенденций. Не нужно бояться связываться с нами. Мы пригласим вас в гости, выслушаем все пожелания и потребности и предложим свои решения. Мы можем сами прийти к клиенту, чтобы на месте оценить ситуацию, найти правильное место для аппарата и т.д. Не стоит отказываться от пробного периода, чтобы дать возможность всем пользователям попробовать услугу и принять решение. Свяжитесь с нами и будем думать вместе!

Что клиенты говорят о нас:

Секретарь Balbiino AS Дэйзи Лаур-Олли: Сотрудничество между AS Balbiino и компанией 7 Kohvipoisi началось в 2011 году

До сих пор не было никаких проблем. У сотрудников уже сложились свои предпочтения из предлагаемого автоматами выбора.

Автоматы исправны, при необходимости мы получаем быструю и оперативную помощь.

Секретарь Eesti Liinirongid AS Хелен Мелтсас: С компанией 7 Kohvipoisi мы сотрудничаем с начала 2018 года. Хочется отметить приятное обслуживание и быструю реакцию – возможные проблемы решаются быстро, и на все вопросы мы получаем ответы. Поскольку многие начинают свой день с кофе, предлагаемые компанией 7 Kohvipoisi разнообразные вкусы уже стали незаменимы.

Nordauto Grupp OÜ: Мы пользуемся услугами компании 7 Kohvipoisi с 2015 года. Мы довольны как обслуживанием, так и качеством. Нас всегда обслуживают быстро, вежливо и персонально. Кофе нравится как сотрудникам, так и клиентам.