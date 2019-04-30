Открытие кафе – как выбрать долговечную мебель

Кафе в Elamus SPA (Мустамяэ)

Весна – пора новых начинаний, пора, когда пробуждаются чувства, когда душа стремится к чему-то новому. С ресторанами и гостиницами всё то же самое: их террасы пробуждаются от зимней спячки, а у какого-нибудь делового человека рождается идея открыть свое собственное заведение в этом сегменте услуг, сегменте HoReCa (Hotels, Restaurants, Catering).

Открытие ресторана или кафе – это вызов по самым разным причинам, поэтому там, где можно хоть как-то упростить себе жизнь, это стоит сделать. Следуйте приведенным ниже советам, и Вы с первого раза найдете себе правильную мебель для кафе.

Терасса Laulasmaa SPA.

За мебелью на террасе должно быть легко ухаживать

Погода в Эстонии непостоянна, и уличную мебель для таких условий нужно выбирать из такого материала, за которым просто ухаживать, который не боится резкого весеннего солнца, дождливого Иванова дня, долгих белых вечеров и сентябрьских осадков в виде мокрых листьев. В Эстонии испокон веков любили натуральные материалы, поэтому деревянная мебель – это всегда хороший выбор. Но не стоит забывать и об искусственных материалах, которые очень натурально имитируют природные и обеспечивают мебели долгий срок службы. Их, к тому же, проще чистить: легкое движение руки – и столик готов для нового клиента.

Если же на террасу планируется диван или на стулья – мягкие сиденья, нужно выбирать обивку, которая не боится погоды, которая не слишком быстро выцветает на солнце, которую просто просушить после дождя. Home4you предлагает широкий выбор тканей и расцветок, а также работы на заказ.

Отель Grand Rose SPA в Курессааре.

Комплект для обеденного стола или самостоятельная комплектация?

Готовые комплекты уличной мебели обычно предлагаются большими партиями, и в них входят столы и столики разных размеров, а также стулья или даже кресла и диваны. Это удобный вариант, если нужно структурировать уличное пространство и обеспечить разные варианты рассадки посетителей. Придать индивидуальности можно за счет выбора декоративных подушек и прочих украшений.

Но уникальным решение сделает комплектация мебели из предметов разных линеек, если совместить между собой столы и стулья, которые совсем не родственники, и дополнить всё несколькими интересными диванами. Поскольку многие линейки имеют в своем составе сходных цветов мебель для кафе, процесс совмещения не будет слишком мучительным.

Но совсем здорово – это составить мебель совсем самостоятельно: выбрать столешницы, подобрать ножки, и тогда получится то, чего не встретишь ни в одном другом кафе и ресторане.

Терасса CHI в творческом городке Telliskivi.

Золотой серединой здесь будет модульный диван, размеры и конфигурацию которого можно выбрать сообразно террасе: составить угловой диван, расставить несколько диванов поменьше, а то и просто организовать рассадку по кругу, в центре которого придиванный столик.

Освещение и газовые обогреватели продлевают уличную жизнь кафе

Летом в Эстонии долгие белые вечера, но температура на улице может быть самой разной. Сделать уличную жизнь кафе или ресторана более уютной и долгой помогут газовые обогреватели. Если хочется использовать отопление и в качестве источника света, можно выбрать газовую лампу с видимым пламенем. Если нет – тогда со скрытой горелкой. Чудная, но редко используемая в Эстонии идея – это не ставить лампы на столики, а выносить на террасу какой-нибудь напольный светильник.

Терасса в офисе Telia.

Жизнь на террасе можно, конечно же, продлить и зонтиками или навесами, которые не боятся погоды, защитят от яркого солнца и укроют от небольшого дождя. Если ткань у предлагаемых Home4you маркиз и навесов порвется, ее можно заменить.

Уюта террасам кафе и ресторанов добавляют пледы и одеяла, которые удобно хранить в специальном ящике или на полке на улице. Можно подобрать их под цвет уличной мебели, в необычно оформленные горшки посадить пышные цветы, и тогда такая терраса не может не стать любимым местом посетителей.

Рестора SARDIINID в Пирита

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