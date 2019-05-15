Энергичные братья представили на рынке Эстонии кровлю из переработанного пластика

Не требует ухода, не требует очищения от мха, прочная и красивая! Так кратко оценивает руководитель ATK Invest Танель Кунингас кровлю, которую пять лет назад они представили на рынке Эстонии. Выбор предлагаемого кровельного материала очень широк. Наиболее известными из них являются, наверное, дранка, черепица и жесть. Именно дранку напоминал тот кровельный материал, который братья заметили во время поездки в Чехию и, как опытные кровельщики, решили изучить его поближе.

То есть, компания ATK Invest занимается именно кровельными работами?

Директор компании Танель Кунингас пояснил, что их основной деятельностью является практически все, что связано с кровлей. Будь это продажа, установка, консультация или демонтаж старой кровли. Также обслуживание, уборка снега и т.д. Кровельными работами я начал заниматься задолго до того, как была создана компания. Мы оцениваем свои знания и навыки в этой сфере как очень хорошие. Как ни удивительно, помимо общестроительных работ компания ATK Invest занимается производством утяжелителей для тракторов.

Мы единственные к Эстонии, кто предлагает пластиковую кровлю, в которой нас, в первую очередь, привлек корректный внешний вид. Кровля выглядела как находящаяся в идеальном состоянии кровля из дранки. Мы заинтересовались ею. Мы не сразу смогли определить материал, из которого она была изготовлена. Так возник интерес, и мы продолжили изучение вопроса. Начались годы накопления информации, одно приводило к другому, а пять лет назад мы стали предлагать пластиковую кровлю и в Эстонии.

Что в этой кровле особенного?

Кровля обладает множеством особенностей и преимуществ. Например, внешний вид. Кровля из пластика выглядит на самом деле привлекательно, и с годами ее внешний вид не меняется. Помимо этого можно заказать кровлю с любым узором и любой формы. Все зависит от фантазии заказчика. Кровля не требует ухода, она никогда не зарастет мхом, не начнет гнить, не покроется ржавчиной, не говоря о прочих проблемах, неизбежно возникающих с кровлей. Она достаточно легкая и не оказывает дополнительную нагрузку на конструкции дома. Используемый нами пластик обладает повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям, выдерживая резкие перепады температуры и обжигающее солнце. Если коротко, то это крайне надежный материал, преимущества которого можно еще долго перечислять. Гарантия производителя на пластиковую кровлю составляет 30 лет!

Вы упомянули, что она изготавливается из переработанного пластика. Какое сырье вы используете?

Да, кровельный материал на 100% изготовлен из переработанного пластика от старых автомобилей. Мы используем пластиковые арматурные панели сдаваемых на автосвалку машин. Материал крайне прочный, долговечный, устойчивый к изменению погодных условий и, честно говоря, я не могу представить лучшего сырья.

Как устанавливается кровля? Требуются ли для этого дополнительные знания?

Установка не слишком сложная, особенно если у вас простая двускатная крыша. Потребуются молоток, пила, гвозди и немного базовых знаний. Но если вы все же хотите сделать крышу своими руками, но раньше подобных работ не выполняли, то лучше предварительно проконсультироваться со специалистами. В других случаях стоит заказать кровельный материал вместе с монтажом. Не рекомендуется самому укладывать кровлю, если у вашей крыши много разжелобков, скатов, углов и пр. Тут требуется рука специалиста.

Для каких домов подходит пластиковая кровля?

Все зависит от решения заказчика. Мы никаких ограничений не устанавливаем, тем более, что кровлю можно заказать именно такой формы и с таким узором, какие вам нужны. Сегодня люди все смелее подходят к проектированию крыши. Совмещают новый и старый стиль, экспериментируют, проявляют творческий подход.

Существуют ли какие-либо ограничения, которые необходимо учитывать при установке пластиковой кровли?

Технологических или строительных условий и ограничений нет. Мы готовы производить любые формы, узоры и размеры. Ограничена только цветовая палитра. Предлагаются два цвета - черный и темно-коричневый. Других оттенков мы не предлагаем, а сами кровли не красятся. По всем остальным вопросам следует обращаться к нашим специалистам, обладающим опытом установки кровель на самые разные конструкции.

Пластиковая кровля является дорогой или, скорее, доступной по цене?

Материал относится примерно к среднему ценовому классу, если сравнивать с другими предлагаемыми на рынке кровельными материалами. Она не самая дешевая, но и не самая дорогая. Инвестиция является одноразовой именно потому, что в дальнейшем кровля не требует никакого обслуживания. Ее рекомендуется мыть каждые пять лет, но это советуют делать со всеми типами кровель.

"На кровле дома нельзя экономить", - добавил Танель Кунингас. Дополнительная информация и выполненные работы www.plastkatus.ee

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Ваша компания занимается также производством и продажей утяжелителей для тракторов. Почему вы этим занялись?

Кроме нас в Эстонии никто не производит утяжелители для тракторов. На рынке предлагались импортированные утяжелители, и мы решили создать свой собственный продукт. Не только для тракторов.

Почему утяжелитель стоит заказать именно у вас?

Мы сами изготавливаем все на месте, не ограничивая заказчика ни по цвету, ни по размеру или форме утяжелителя. Однажды мы изготовили утяжелители в форме миньонов. Это является ярким примером того, что границы устанавливает только фантазия. Можно заказать также утяжелители с ящиком для инструментом или пр. Мы еще не отказали ни одному клиенту.

Из чего утяжелители изготавливаются?

Утяжелители изготавливаются из металла. К ним можно добавить, например, фары. Тут тоже фантазия не ограничена.

Услуга предназначена только для тракторов?

Конечно же нет, мы изготавливали, например, утяжелители для колес, фронтальных погрузчиков. Мы способны предложить любые утяжелители для промышленности, сельского хозяйства и, почему бы, не для других секторов.

Дополнительная информация и выполненные работы www.traktoriraskused.eu