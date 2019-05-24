TehnoTurg – революция в мире радиосвязи

Cпециалист Центра радиосвязи компании TehnoTurg-T Таави Йыгева рассказывает о последних новинках в области радиосвязи, которая очень мало меняется. Также он рассказывает о последних новинках передовых технологий мирового уровня в этой области, и как это делает жизнь пользователей намного проще и удобнее.

Обычная ситуация в секторе охраны, когда охранники используют терминалы TeloPTT PoC: Новая система, например, позволяет патрульному экипажу пересылать диспетчеру онлайн видеотрансляцию с объекта, чтобы диспетчер мог реагировать исходя из ситуации. Например, если на охраняемом ими участке произошло несанкционированное проникновение. Диспетчер определяет в приложении периметр этого участка и сотрудники службы безопасности, оснащенные терминалами TeloPTT PoC, автоматически отображаются на карте диспетчера. Поскольку у него есть точный обзор ситуации и экипажей, он может быстро и эффективно перенаправить подразделения в нужные точки. Сотрудник службы безопасности прибывает в указанное место и диспетчер немедленно получает уведомление. Ситуация разрешается быстро. Диспетчерская система также сохраняет все логи видеозаписи и разговоров, которые в дальнейшем при необходимости можно использовать в качестве доказательств.

Или пример другой области со слаботочными установками, где техники или автоматики используют терминалы TeloPTT PoC: Сотрудник идет к клиенту, у которого есть проблемы с системой пропуска. По прибытии техник обнаруживает, что кабели не маркированы. Он включает камеру PoC терминала и создает видеомост с установщиком, который может его инструктировать.

Это только несколько ситуаций из множества. Таави Йыгева, специалист Центра радиосвязи компании TehnoTurg-T, рассказывает о последних новинках в области радиосвязи, которая очень мало меняется. Также он рассказывает о последних новинках передовых технологий мирового уровня в этой области, и как это делает жизнь пользователей намного проще и удобнее.

Терминалы TeloPTT PoC работают везде, где есть мобильный интернет или WiFi

Таави объясняет, что новая радиосистема TeloPTT PoC – это совершенно новое слово в развитии технологий. Система не предполагает строительства инфраструктуры опорных станций, как в случае классической радиосвязи. Используется существующая мобильная сеть, будь то 2G, 3G, 4G, LTE или WiFi. Это, в свою очередь, означает, что зона охвата не ограничена, не мешают даже государственные границы.

Обновление означает несколько важных дополнительных фозможностей:

1. Как уже было сказано, радиосвязь работает через сеть мобильного интернета, которая обеспечивает передачу сигнала везде, где есть мобильный интернет.

2. Простое и быстрое позиционирование. Центр управления или диспетчер видит в режиме реального времени, где находятся члены команды.

3. Устройства также имеют функцию геозоны, что означает, что диспетчер или водитель или человек с соответствующими правами могут связываться с конкретным регионом, выбирав периметр. Диспетчер также видит, когда кто-то покидает / прибывает в этот район.

4. Передача видео и фото. Это означает, что терминал PoC позволяет передавать фото и видео в режиме реального времени. Передача видео в реальном времени позволяет диспетчеру видеть в программе то же изображение, которое пользователь терминала видит на месте. Это может быть полезно для технических специалистов, а также для сотрудников службы безопасности. Также можно использовать камеру для считывания QR-кода, для получения курьером подписи клиента и т.д. Возможности здесь практически безграничны.

5. Возможность управлять автоматизированным промышленным оборудованием и наблюдать за его работой.

6. Интеграция с существующей системой, например, охранные программы или системой управления заводом.

7. Через приложение можно также звонить. Качество звука лучше, чем у аналогового радио.

Приведу пример технического обслуживания дорог с использованием терминалов TeloPTT PoC. Приложение позиционирования терминала связано с популярным приложением карт (например, Waze) через API (Application Programming Interface – интерфейс прикладного программирования). В приложении карты пользователю отображается местоположение машин для содержания дорог. Ту же информацию видит менеджер по техническому обслуживанию на своем рабочем компьютере (планшете, смартфоне), который имеет непосредственный обзор автопарка и местоположения машин.

Удобное управление

Данная система имеет удобное и простое основанное на браузере управление, которое позволяет зайти с любого устройства – телефона, компьютера или планшета. Это делает отслеживание и управление более удобным и оперативным.

Надежная система

Это профессиональные и очень надежные инструменты! Когда мы говорим о решениях, предлагаемых TehnoTurg-T в целом, имеем в виду системы, которые работают с первых дней существования компании. Устройства соответствуют стандартам IP 54 - IP 67, что является очень хорошим показателем. У аккумуляторов также большой срок эксплуатации. С другой стороны, надежность гарантирует наша техническая поддержка. Компания TehnoTurg консультирует, помогает, обслуживает и настраивает системы в течение всего периода сотрудничества. Мы не оставляем клиента наедине с его парком оборудования!

Сами устройства не выходят из строя и не ломаются. Как правило, они ломаются, когда падают, через них переезжает машина или они падают в едкие вещества. Несчастные случаи все еще случаются.

Какие плюсы может предложить вам планируемая сеть 5G?

Дело в том, что объем данных, передаваемых по сети, увеличивается. Имеющихся сегодня мощностей нам достаточно, но будущее покажет, как сеть 5G поддерживает нашу систему.

На самом деле, невозможно описать все решения и возможности, потому что они рождаются исходя из специфики клиента и могут быть очень разными.

Уже более четверти века компания приобретает опыт и знания

Компания Tehnoturg-T Raadiosidekeskus, или TehnoTurg уже много лет играет ключевую роль в своей области. В сфере радиосвязи мы можем предложить решения всем, начиная от туристов и заканчивая крупными системными решениями на заводах и в государственном секторе. В качестве новых областей мы предлагаем решения для телеметрии на базе радиосвязи и системы обнаружения и нейтрализации дронов мирового класса Ctrl + Sky ™.

TehnoTurg – это эстонская компания, которая работает уже более 25 лет. Нашей основной деятельностью является розничная и оптовая продажа радиопередатчиков и их аксессуаров. В этом направлении в последние годы значительно расширились возможности проектной продажи и оказания комплексных услуг. Мы единственные в Эстонии, кто предлагает комплексную услугу радиосвязи, которая включает в себя послепродажное обслуживание, в том числе настройку, обслуживание, консультирование и т.д. Для нас на первом месте стоят потребности клиента, и именно из этого мы исходим в своей деятельности.