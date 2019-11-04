Сети WiFi значительного количества эстонских предприятий недостаточно защищены

Руководитель сферы кибербезопасности Telia Eesti Айгар Кяйс отмечает, что ситуация с безопасностью сетей WiFi, которыми пользуются местные предприятия, очень неравномерна.

По словам Кяйса, многие фирмы даже не меняют первые сетевые пароли по умолчанию, а часть предприятий ведет себя подобно частным лицам – самостоятельно создают свои сети, при этом весьма творчески подходя к процессу.

«Например, считают, что мощное устройство гарантирует хорошую зону действия WiFi, и выворачивают сигнал опорной станции на максимум. Но от этого возникает масса шума и помех, что негативно влияет и на пользователей своей сети, и на соседей, что приводит к плохому опыту пользователя», – говорит Кяйс.

К счастью, есть и положительные примеры. Поскольку предприятия все больше ценят в своей рабочей среде «свободу от проводов», то собственные сети WiFi создаются как следует, чтобы во имя свободы не приходилось жертвовать каaчеством и безопасностью. Кяйс считает положительным и то, что предприятия, для которых важна качественная и безопасная сеть, обращаются для ее создания к специалистам. Причин тому много. Во-первых, эфир свободных радиочастот обычно «полон шумов», его используют довольно малоэффективно. Во-вторых, управление сетевыми паролями – сложный процесс, а упрощенный подход не гарантирует безопасности.

«Разумеется, есть и дружелюбные к пользователю решения, но их внедрение требует планирования и компетентности», – заметил Кяйс.