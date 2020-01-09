2019 год определяли IoT, 5G и искусственный интеллект

2019 год принес бизнес-клиентам Telia много важных обновлений и новостей, которые помогут предприятиям повысить эффективность своего бизнеса и сегодня, и в предстоящие годы.

Дата-центр Фото: Евгений Куликов

Сегодня мы являемся свидетелями захватывающей эпохи, в которую стремительно развиваются самые разные технологии – 5G, интернет вещей, искусственный интернет, робототехника. Очевидно, что созревание и развитие этих технологий изменят то, как мы уже в ближайшем будущем будем работать, учиться и развлекаться, мы наверняка увидим рождение совершенно новых бизнес-моделей и услуг. Поэтому одно из направлений Telia – инвестировать в развитие новых решений, чтобы сделать жизнь своих клиентов эффективнее и удобнее прежнего.

Покрывающая всю Эстонию сеть интернета вещей, или IoT

Почти год всю Эстонию покрывает созданная Telia сеть интернета вещей NB-IoT. Сеть NB-IoT (narrow band internet of things) – это первая по сути интернет-сеть, входящая в семейство 5G и действующая по всей стране. Эффективизация процессов никогда не была настолько простой!

Сеть интернета вещей Telia сделала создание решений IoT поистине доступным для всех предприятий, одновременно позволив оживить все решения M2M (Machine to Machine). Сегодня Telia обслуживает в Эстонии около 300 000 устройств IoT, уверенно лидируя на рынке. Например, большая часть решений M2M сегодня используется для слежения за автомобилями, в платежных терминалах, в различных решениях по дистанционному считыванию информации (например, газовые счетчики) и пр.

Первое реальное решение 5G в эстонской промышленности

Этим летом Ericsson на своем таллиннском заводе приступил к эксплуатации технологии 5G. Это знаменательное событие, поскольку это первое подобное решение, которое используется в местном производстве. А именно,Telia создала для Ericsson приватную сеть 5G, с помощью которой по территории завода передвигаются беспилотные транспортные средства, а решения дополненной реальности контролируют качество продукции. Вдобавок целый ряд различных датчиков следит за трудовой средой, измеряя влажность воздуха, температуру, уровень шума и освещения, а также уровень углекислого газа. Этот шаг еще больше приблизил таллиннское производство Ericsson к смарт-производству, увеличив и эффективность, и гибкость. Telia готова и в будущем создавать подобные решения, отвечающие потребностям конкретного предприятия, в сотрудничестве со своими партнерами.

Искусственный интеллект анализирует тексты, а говорящие роботы обслуживают клиентов

Как сама Telia, так и многие наши партнеры лично убедились, как можно, например, с помощью Feelingstream автоматизировать и снизить время, уходящее на регистрацию звонков клиентов, получать ценную суть содержания звонков и затем развивать свои услуги и обслуживание. Все больше предприятий для обслуживания клиентов пользуется услугами говорящего робота, как самого понятного решения на базе искусственного интеллекта, которое помогает решить проблемы известного типа. Поэтому, если клиент обращается к своему поставщику услуги, говорящий робот поможет автоматически решить его проблему без вмешательства работника-человека. В Telia уже некоторое время работает говорящий робот Миа, которая на 30 % снизила нагрузку работников обслуживания и помогла клиентам быстрее получить ответы на свои вопросы.

Больше внимания ИТ-безопасности

Атаки киберпреступников на предприятия и их руководителей становятся все точнее, а для вымогания денег фирмы используются самые разные способы. Поэтому крайне важно, чтобы предприятия осознавали опасности в киберпространстве и могли от них защититься. 31 октября в Таллинне прошел день кибербезопасности Telia, в рамках которого провели семинар по киберзащите для руководителей предприятий, а также тематическую мастерскую для ИТ-специалистов. В тот же день Telia организовала состязание хакеров, участники которого взламывали систему, имитирующую серверную среду обычного предприятия. Состязания показали, что для получения доступа к данным на сервере самым успешным командам потребовались считанные часы.

Рядом с Таллинном строится новый современный центр обработки данных (ЦОД)

В начале лета мы сообщили о своих планах к 2021 году выстроить рядом со столицей современный и экологичный центр обработки данных, стоимость которого достигнет 10 миллионов крон. Сегодня в Эстонии нет ни одного официально сертифицированного ЦОД, и Telia приступает к созданию первого центра с сертификатом уровня Tier3. С помощью этого шага мы также сможем предлагать своим клиентам современное, экологичное и безопасное решение по размещению данных.