Исследование: каждый третий работник ИТ-сферы выполняет достаточно простые рабочие задачи

Как выяснилось из исследования, проведенного Kantar Emor, в среднем в ИТ-команду предприятий в Эстонии входит не менее четырех человек, то есть собственного ИТ-сотрудника взяли на работу всего 15% предприятий.

По данным этого же исследования, треть наемных ИТ-работников занимается выполнением простых и стандартных задач.

«Чем больше на предприятии работников, тем меньше потребность в ИТ-сотруднике», – признал менеджер ИТ-услуг Telia Eesti Таави Талве, комментируя результаты исследования.

Это подтверждается цифрами: например, собственный ИТ-сотрудник имеется на каждом десятом предприятии с количеством работников от 5 до 19 человек и на каждом третьем предприятии с количеством работников от 55 до 99 человек. Среди предприятий с числом сотрудников свыше ста человек собственные ИТ-сотрудник или ИТ-команда имеются у целых 77% компаний.

Согласно исследованию, проведенному среди предприятий Эстонии, несколько больше ИТ-работников, которые занимаются, помимо разработки, тестирования и дизайна приложений, более простыми задачами, такими как управление ИТ-инфраструктурой. «Каждый третий работник ИТ-сферы занимается выполнением достаточно стандартных и простых задач, что указывает на то, что на предприятиях Эстонии наняты тысячи ИТ-сотрудников, которые занимаются в секторе ИКТ выполнением работы с низкой добавочной стоимостью. «Их переобучение и переориентация позволили бы снизить общий недостаток ИТ-специалистов», – считает Талве.

Талве добавил, что хотя в секторе ИТК уже долгие годы имеется недостаток специалистов, что, в свою очередь, повысило расходы, сопряженные с их наймом, для многих предприятий наем собственного ИТ-специалиста – слишком дорогое удовольствие. «Одна из возможностей – перенаправить ИТ-управление специализирующимся на этом партнерам, а самим сосредоточиться на своей основной деятельности».

Согласно исследованию будущей потребности в рабочей силе OSKA, к 2020 году в Эстонии будет потребность в 37 000 ИКТ-специалистов. Однако согласно исследованию Kantar Emor только каждое восьмое предприятие, на котором в настоящее время имеются ИТ-сотрудники, планирует нанять новых сотрудников.

В ходе исследования было опрошено в общей сложности 400 предприятий, которые были выбраны случайным образом в базе данных Коммерческого регистра Эстонии. Целевую группу составили все зарегистрированные в Эстонии и активно действующие предприятия, на которых работает не менее пяти человек, и где имеется не менее двух постоянных рабочих места за компьютером.