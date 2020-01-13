Многослойная одежда сохраняет тепло

Холодный, сумрачный и дождливый сезон в Эстонии довольно долог. Но если правильно одеться, погода не сможет помешать любителям свежего воздуха.

Неважно, нужна ли вам одежда для повседневной работы, длительных трудных походов, переезда или чтобы подурачиться с детьми на улице. Главное во всём этом – движение и происходящий при этом теплообмен тела.

Погода ежедневно меняется, и одежда не может всегда быть одной и той же. Чем больше ввыбор, тем правильнее и точнее вы сможете одеться. Ведь одна и та же одежда не подходит и при сильном ветре, и при трескучем морозе -15 °C, и при +5 °C в дождливую погоду.

Одежда сама по себе не греет. Печь – это сам человек, своим движением производящий тепло, и по мере необходимости мы раздеваемся, либо, наоборот, одеваемся, чтобы сохранить тепло.

Самое главное, чтобы тело было тёплым и сухим. Это не всегда достаточно просто – ведь в тёплой одежде от повышенной активности движения потеют. По возможности одеваться надо в соответствии с двигательной активностью и погодными условиями. Если предполагается малая подвижность, подойдёт многослойная одежда с повышенной термостойкостью. При активном движении потребуется более тонкая и хорошо облегающая одежда.

Три основных слоя одежды, необходимые для регуляции теплообмена:

1.БАЗОВЫЙ СЛОЙ. Термобельё или мериносовое теплое белье, которое сохраняет поверхность кожи сухой и теплой.

2.ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ. Свитер, флиска или толстовка, которые создают достаточную воздушную прослойку, чтобы согреться вокруг тела (а не на поверхности кожи).

3.ВНЕШНИЙ СЛОЙ. Продукция SoftShell по погоде, дождевик или зимняя куртка.

Организм – это целостная система, не забывайте о тёплых или непромокаемых брюках, тёплых или непромокаемых сапогах, шапке и перчатках.

Прекрасный выбор качественной, удобной, прочной и функциональной зимней одежды можно найти у TAMREX. Известный как производитель рабочей одежды, TAMREX предлагает отличные варианты для активного отдыха по разумным ценам – для мужчин, женщин и детей.